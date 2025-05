Poupança tem saque líquido de R$ 6,418 bilhões em abril, afirma BC

A- A+

A caderneta de poupança teve saque líquido de R$ 6,418 bilhões em abril, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira (9). É o saldo mais negativo para o mês desde 2022, quando os saques superaram os aportes em R$ 9,877 bilhões.



De janeiro a abril deste ano, a poupança tem retiradas líquidas de R$ 52,110 bilhões. Mesmo assim, é o 11º mês consecutivo em que o saldo da modalidade fica acima de R$ 1 trilhão.

No mês passado, os aportes na caderneta somaram R$ 349,592 bilhões. Os saques, R$ 356,010 bilhões. O rendimento da poupança superou as retiradas líquidas, somando R$ 6,512 bilhões, de acordo com o BC.

