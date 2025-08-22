Powell anuncia revisão do arcabouço da política monetária do Fed em Jackson Hole

A- A+

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, anunciou mudanças no arcabouço da política monetária da autoridade, em discurso no simpósio de Jackson Hole, nesta sexta-feira, 22. Essa revisão ocorre a cada cinco anos, e os ajustes já eram amplamente esperados pelo mercado.

"As mudanças que fizemos nesta revisão são uma progressão natural, fundamentada em nossa compreensão em constante evolução de nossa economia", disse Powell, em discurso, mais cedo.

De acordo com ele, com a inflação acima da meta, a taxa de política é restritiva - modestamente. Ainda não é possível ter certeza onde as taxas se estabelecerão a longo prazo, mas seu nível neutro pode ser mais alto do que durante a década de 2010, avaliou.

"Nossa estratégia de política monetária é projetada para promover o máximo emprego e preços estáveis em uma ampla gama de condições econômicas", afirmou Powell.

O chefe do BC dos EUA também reconheceu alguns erros na revisão de 2020, alvo de críticas em Wall Street. Segundo ele, o foco da declaração anterior pode ter complicado as comunicações sobre a resposta da autoridade à alta inflação. "Concluímos que a ênfase em um conjunto excessivamente específico de condições econômicas pode ter levado a alguma confusão e, como resultado, fizemos várias mudanças importantes na declaração de consenso para refletir essa visão", explicou.

Ele disse ainda que a revisão do arcabouço de política monetária do Fed reitera que o Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) está preparado para usar toda a sua gama de ferramentas para alcançar seus objetivos de máximo emprego e estabilidade de preços.

"Nossa declaração revisada enfatiza nosso compromisso de agir de forma contundente para garantir que as expectativas de inflação de longo prazo permaneçam bem ancoradas, em benefício de ambos os lados de nosso duplo mandato", disse Powell.

Por fim, ele afirmou que o Fed manteve o compromisso de rever o seu arcabouço de política monetária a cada cinco anos. Mas, conforme Powell, "não há nada mágico" nesse prazo.

"Essa frequência permite que os formuladores de políticas reavaliem características estruturais da economia e se envolvam com o público, profissionais e acadêmicos sobre o desempenho de nosso quadro. Também é consistente com vários pares globais", concluiu o presidente do Fed.



