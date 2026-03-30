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DÍVIDA PÚBLICA Powell diz que dívida pública dos EUA não é insustentável, mas trajetória preocupa Durante evento na Universidade de Harvard, o banqueiro acrescentou que será importante reequilibrar as contas públicas ao longo do tempo

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que o nível atual da dívida pública dos Estados Unidos não é, por si só, insustentável, mas alertou que a trajetória fiscal do país representa um risco no longo prazo.

"O nível da dívida não é insustentável. A trajetória não é sustentável", disse, ao destacar que o endividamento cresce mais rapidamente que a economia.

Durante evento na Universidade de Harvard, Powell acrescentou que, embora não seja necessário reduzir o estoque da dívida, será importante reequilibrar as contas públicas ao longo do tempo, de modo que o crescimento econômico supere o avanço do endividamento.

Segundo ele, "não vai terminar bem" caso não haja ajustes, embora ressalte que essa é uma responsabilidade do Congresso, e não do Fed.

No campo da política monetária, o dirigente reiterou que o Fed ainda avalia os efeitos do novo choque de energia ligado ao Oriente Médio. "É cedo demais para saber" a magnitude do impacto, afirmou, destacando que a autoridade monetária acompanha uma sequência de choques de oferta recentes, incluindo a pandemia e as tarifas, que vêm tendo impacto mais limitado. Segundo Powell, as tarifas adicionaram entre 0,5 e 0,8 ponto porcentual à inflação.

Powell disse que, diante desse cenário, a política monetária está "em uma boa posição para esperar e ver" os desdobramentos antes de qualquer decisão.

Sobre estabilidade financeira, ele minimizou riscos imediatos vindos do crédito privado. "Não vemos contágio neste momento" e "não parece ter características de um evento sistêmico mais amplo", afirmou, embora tenha ressaltado que o Fed segue monitorando o setor de perto.

Questionado sobre futuras decisões de política monetária do Fed sob Kevin Warsh, Powell disse que não comentaria cenários hipotéticos.

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