estados unidos Powell: inflação está acima da nossa meta e parece seguir aumentando gradualmente Em evento, ele alertou que "há risco de que o lento repasse das tarifas comece a parecer uma inflação persistente"

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmou nesta terça-feira que a inflação "segue acima da meta" da instituição e "parece continuar aumentando gradualmente", em meio ao impacto de tarifas e à desaceleração do mercado de trabalho.

Em evento, ele alertou que "há risco de que o lento repasse das tarifas comece a parecer uma inflação persistente", o que exigirá cautela na condução da política monetária.

Powell avaliou que o mercado de trabalho "está mostrando riscos negativos bem significativos", com sinais de desaceleração da criação de vagas e uma demanda por mão de obra "se movendo um pouco mais rápido do que a oferta".

Segundo ele, o Fed não pretende tentar "determinar com precisão a taxa de equilíbrio do emprego, já que o próprio erro padrão é talvez de 50 mil vagas"

O dirigente defendeu que, à medida que os riscos se equilibram, a política monetária deve se tornar "mais neutra", refletindo o cenário de moderação tanto da inflação quanto da atividade. Ele ponderou, contudo, que o banco central precisa agir com cuidado: "Se agirmos muito rapidamente, podemos deixar o trabalho contra a inflação inacabado", afirmou.

Powell reiterou que o objetivo do Fed é restaurar o equilíbrio entre oferta e demanda no mercado de trabalho e trazer a inflação de volta à meta de 2% "sem causar danos desnecessários ao emprego". Segundo ele, as decisões de política seguirão sendo tomadas "reunião a reunião", com base na evolução dos dados e no balanço de riscos entre crescimento, emprego e preços.



