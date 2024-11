A- A+

federal reserve Powell: No curto prazo, eleição terá efeito nulo nas decisões do Fed O presidente do sistema de bancos deu fez declaração a jornalistas dois dias após a vitória de Trump

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que as eleições presidenciais nos Estados Unidos têm efeito nulo nas decisões da autoridade monetária no curto prazo.



"No curto prazo, a eleição não terá efeitos em nossas decisões políticas", disse Powell, a jornalistas, dois dias depois da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA.

Ele disse ainda que a política de qualquer governo nos EUA tem potencial de impactar a economia de forma importante, mas que não é possível saber os efeitos. Segundo ele, não é papel do Fed especular, adivinhar.

"É possível que as políticas de qualquer administração possam ter efeitos econômicos que, ao longo do tempo, importariam para a busca de nossos objetivos de mandato duplo", explicou.





