A- A+

BRASIL Powell prevê que mais bancos vão quebrar nos EUA em meio a problemas no setor imobiliário Em audiência no Senado dos EUA, Powell ponderou que o problema não está nos bancos grandes

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse, nesta quinta-feira (7), esperar mais quebras de bancos dos Estados Unidos à frente, como resultado das turbulências no mercado imobiliário comercial (CRE, na sigla em inglês).



Em audiência no Senado dos EUA, Powell ponderou que o problema não está nos bancos grandes, que têm exposição mais limitada a esse setor.



Powell lembrou que dinâmicas relativas à pandemia reduziram o uso de prédios em centros comerciais norte-americanos, muitos dos quais têm empréstimos ativos com os bancos.

Segundo ele, o Fed está em contato direto com as instituições bancárias com atuação elevada nesse segmento e também com aqueles que têm uma base alta de depósitos sem a proteção de seguro.

Veja também

NEGÓCIOS Sam Altman retorna ao conselho de administração da OpenAI