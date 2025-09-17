Qua, 17 de Setembro

ESTADOS UNIDOS

Powell: taxa de desemprego nos EUA segue baixa, mas subiu; risco descendente a emprego cresce

"Meus colegas e eu permanecemos firmemente focados em alcançar nossos objetivos de duplo mandato: máximo emprego e preços estáveis", declarou o presidente

O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome PowellO presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell - Foto: Roberto Schmidt / AFP

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, alertou nesta quarta-feira, 17, para o aumento nos riscos no mercado de trabalho, ao comentar, em coletiva de imprensa, o primeiro corte nos juros de 2025 do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Fed, realizado mais cedo.

"Meus colegas e eu permanecemos firmemente focados em alcançar nossos objetivos de duplo mandato: máximo emprego e preços estáveis, para o benefício do povo americano", disse.

Segundo Powell, embora a taxa de desemprego permaneça baixa, aumentou ligeiramente, os ganhos de emprego desaceleraram e os riscos negativos para o emprego aumentaram. Ao mesmo tempo, a inflação subiu recentemente e permanece um pouco elevada, acrescentou.

"Em apoio aos nossos objetivos e à luz da mudança no equilíbrio dos riscos hoje, o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu reduzir a taxa de juros em 25 pontos-base. Também decidimos continuar a diminuir nossas participações em títulos", disse.

O único voto divergente foi do enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, o economista Stephen Miran. Ele defendeu que o FOMC fizesse um corte maior, de 50 pontos-base.


 

