PP e União Brasil vão reunir bancadas para fechar questão contra medidas do IOF

O PP e União Brasil anunciaram nesta quarta-feira, 11, que vão reunir suas bancadas para decidir o fechamento de questão contra as medidas de alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"Vamos reunir as bancadas do Senado e da Câmara para decidir fechar questão contra qualquer proposta de aumento de imposto que não venha acompanhada com uma vigorosa política contra desperdícios", afirmou Antonio Rueda, presidente do União Brasil

Rueda falou que há uma "escalada de desequilíbrio fiscal criada pelo atual governo" e que o "ciclo de taxação sem fim só aumenta e o Brasil real só perde".

O presidente do União Brasil também falou que "taxar nunca será saída, a saída é cortar despesas" e que os partidos não vão aceitar medidas que não representem enxugamento de gastos.

As siglas integram a Esplanada de Lula, com ministros com os ministros dos Esportes, André Fufuca, do Turismo, Celso Sabino, e de Comunicações, com Frederico Silveira.

Os dois partidos anunciaram uma federação em abril e somam 109 deputados e 14 senadores.



