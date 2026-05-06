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Índice de Preços ao Produtor

PPI da zona do euro sobe 2,1% na comparação anual de março

Resultado superou a expectativa de analistas compilados pela FactSet, que previam alta de 1,6% no período

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PPI da zona do euro sobe 2,1% na comparação anual de marçoPPI da zona do euro sobe 2,1% na comparação anual de março - Foto: Pixabay/Reprodução

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 2,1% na comparação anual de março, segundo dados publicados hoje pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE). O resultado superou a expectativa de analistas compilados pela FactSet, que previam alta de 1,6% no período. Em relação a fevereiro, o PPI do bloco saltou 3,4% em março, informou a Eurostat.

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