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Mercado Financeiro PPI da zona do euro sobe 4,6% na comparação anual de junho Em relação a maio, o índice de preços ao produtor do bloco recuou 0,3% em junho, informou a Eurostat

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 4,6% na comparação anual de junho, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 5, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE). Em relação a maio, o PPI do bloco recuou 0,3% em junho, informou a Eurostat.

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