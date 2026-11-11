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negócios PPSA fecha acordo com estatal argentina para estudar fornecimento de gás de Vaca Muerta ao Brasil Memorando prevê troca de informações e estudos sobre viabilidade de importação

A PPSA, estatal responsável pela gestão dos contratos de partilha de produção de petróleo e gás da União, assinou memorando de entendimento com a também estatal Gas y Petróleo del Neuquén, da Argentina, para estudar oportunidades de fornecimento de gás natural da formação de Vaca Muerta ao mercado brasileiro.

O objetivo é avaliar alternativas para ampliar a oferta do combustível no país e, com isso, tentar reduzir os custos de energia para a indústria nacional.

O documento estabelece apenas uma cooperação entre as duas empresas para troca de informações e realização de estudos sobre a viabilidade comercial do fornecimento.

A província de Neuquén, na Argentina, concentra a maior parte da formação de Vaca Muerta, uma das principais fronteiras de exploração de petróleo e gás não convencional do mundo.

Segundo Luis Fernando Paroli, presidente da PPSA, a aproximação permitirá avaliar alternativas para ampliar o abastecimento brasileiro.

— Vaca Muerta é uma das grandes províncias produtoras de petróleo e gás natural do mundo. Essa aproximação é importante porque estamos estudando todas as alternativas que possam contribuir para ampliar a oferta de gás e trazer mais competitividade à indústria brasileira — afirmou.

A iniciativa se soma aos esforços do governo brasileiro para ampliar a importação de gás argentino, especialmente da região de Vaca Muerta, que vem registrando forte crescimento da produção.

Em novembro de 2024, o Ministério de Minas e Energia assinou um memorando de entendimento com o governo argentino para viabilizar o fornecimento do combustível ao Brasil.

Na ocasião, a estimativa apresentada pelo ministério era de movimentar inicialmente 2 milhões de metros cúbicos por dia, avançar para 10 milhões de metros cúbicos nos três anos seguintes e alcançar 30 milhões de metros cúbicos diários até 2030.

O desafio, no entanto, não envolve apenas a disponibilidade de gás na Argentina. Também é necessário ampliar e adaptar a infraestrutura de transporte para levar o combustível até o mercado brasileiro. Uma das alternativas em avaliação é utilizar a rede de gasodutos que atravessa a Bolívia e chega ao Brasil.

Em outubro de 2025, a Petrobras anunciou a primeira importação de gás não convencional de Vaca Muerta. Foram 100 mil metros cúbicos produzidos pela subsidiária argentina da petroleira, a Petrobras Operaciones, em parceria com a Pluspetrol.

O combustível percorreu gasodutos argentinos até a Bolívia e, depois, chegou ao Brasil. A operação teve como objetivo testar os aspectos comerciais e operacionais da rota.

Em março deste ano, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) também autorizou a Galp Energia Brasil a importar até 20 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia da Argentina.

OlA entrega está prevista para ocorrer pela malha de transporte da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil.

A aproximação entre as estatais ocorre após a PPSA ter feito em em outubro o primeiro Leilão de Gás Natural da União. Foram comercializados os 1,1 milhão de metros cúbicos diários colocados à disposição, destinados a cinco setores da indústria de base.

O prêmio médio foi de US$ 2,44 por milhão de BTU (MMBtu), unidade utilizada internacionalmente para medir a energia contida no gás natural. Com isso, o preço médio estimado da molécula entregue à indústria ficou em US$ 5,83 por MMBtu.

O certame contou com 36 proponentes habilitados e 32 participantes e marcou o início da comercialização direta do gás natural pertencente à União pela estatal. Para 2027, a PPSA prevê um novo leilão, com oferta de 1,8 milhão de metros cúbicos por dia.

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