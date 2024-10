A- A+

PRODUÇÃO PPSA: partilha bate novo recorde para União, com 89 mil bpd de petróleo em agosto Em agosto, a União teve direito a uma produção de gás natural de 182 mil metros cúbicos (m³) por dia

A produção de petróleo da União alcançou volume recorde de 89 mil barris de petróleo por dia (bpd) em agosto, referente aos oito contratos de partilha - com 84,29 mil bpd - e aos Acordos de Individualização da Produção (AIPs) das áreas não contratadas de Tupi e Atapu - com 5,14 mil bpd -, informou a Pré-sal Petróleo (PPSA).

O resultado cresce pelo quarto mês consecutivo e é cerca de 4% maior do que em julho, devido ao retorno da operação da plataforma P-74 ao campo de Búzios, após parada para manutenção.



Com o novo recorde, a União se consolida como a sexta maior produtora de petróleo do País, disse em nota a diretora Técnica e presidente interina da estatal, Tabita Loureiro.

Em agosto, a União teve direito a uma produção de gás natural de 182 mil metros cúbicos (m³) por dia, 3,8% maior do que o resultado de julho. Os dados fazem parte do Boletim Mensal da Produção, divulgado nesta terça-feira, 15, pela PPSA.

"A parcela de óleo da União segue crescendo pelo quarto mês consecutivo, confirmando a nossa expectativa de alta ao longo dos próximos anos. No mês de setembro, realizamos a venda spot de 1,5 milhão de barris de petróleo em três cargas dos campos de Atapu, Sépia e Itapu, arrematadas pela Petrobras, Galp e a Refinaria Mataripe", destacou a executiva, lembrando que em outubro serão comercializados 2,5 milhões de barris de petróleo do campo de Sépia, e em 2025 haverá um novo leilão na B3 para vender a produção de 2026.

A produção total dos contratos em regime de partilha ficou estável em 1 milhão de barris de petróleo por dia. São oito contratos em produção e o campo de Búzios, na bacia de Santos, segue como o maior produtor, com cerca de 447 mil bpd, seguido de Mero (317 mil bpd) e Sépia (97 mil bpd), na mesma bacia.

Desde 2017, início da série histórica, a produção acumulada em regime de partilha é de 904 milhões de barris de petróleo. A produção acumulada da União soma 50,98 milhões de barris, informou a PPSA

Ainda em agosto, a produção de gás natural disponível para exportação em regime de partilha foi de 3,97 milhões de m³ por dia. Búzios foi o maior exportador com 3,42 milhões de m³ por dia, respondendo por 84% do total da produção. Deste total, a União teve direito a uma produção de 118 mil m³ por dia. Desde 2017, início da série histórica, a exportação acumulada de gás natural em regime de partilha é de 2,7 bilhões de m³. A parcela acumulada da União soma 196 milhões de m³.

