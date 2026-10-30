PPSA: Petrobras, CNOOC e Petrochina vencem 10º leilão spot de petróleo da União
Todas as cargas vendidas têm carregamento previsto para a primeira quinzena de dezembro
O 10º Leilão spot de petróleo da União, realizado na quarta-feira, 28, teve como vencedores as chinesas Petrochina e CNOO, além da Petrobras, que adquiriram cada uma 1 milhão de barris em disputa com ExxonMobil, Galp, Prio, TotalEnergies e Equinor, informou a estatal. Ao todo foram ofertados 4,5 milhões de barris de petróleo do campo de Búzios, no pré-sal da bacia de Santos.
A Petrochina arrematou uma carga de 1 milhão de barris de petróleo, correspondente ao lote 1 (P-79), enquanto a CNOOC arrematou uma carga de 1 milhão de barris de petróleo referente ao lote 2 (FPSO Almirante Tamandaré). Por sua vez, a Petrobras arrematou o lote 3 (P-75 e P-77), composto por duas cargas de 500 mil barris de petróleo cada.
O lote 4 (P-76) e o lote 5 (FPSO Almirante Barroso), com carregamento previsto para a segunda quinzena de dezembro, foram reprogramados para o próximo leilão e serão ofertados oportunamente, informou a PPSA.
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Todas as cargas vendidas têm carregamento previsto para a primeira quinzena de dezembro.
Ainda segundo a estatal, as ofertas de preço, referenciadas pelo Brent datado, foram abertas em tempo real em reunião online realizada com a participação de representantes das empresas.