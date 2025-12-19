A- A+

OUTUBRO PPSA: produção em regime de partilha ultrapassa 1,5 milhão de barris por dia O volume de barris diários representa um avanço de 8% sobre setembro

A produção média dos contratos em regime de partilha de produção superou, pela primeira vez, a barreira de um milhão e meio de barris por dia em outubro, de acordo com os dados mais recentes da Pré-Sal Petróleo (PPSA).

O volume de 1,54 milhão de barris diários representa um avanço de 8% sobre setembro. O Campo de Búzios segue na liderança com 653,67 mil barris, enquanto Mero registra 629,53 mil. Somados, os dois campos respondem por 83% de todo o petróleo extraído nesse modelo contratual.

No regime de partilha de produção das áreas no polígono do pré-sal e a outras consideradas estratégicas, a União continua sendo a proprietária do petróleo extraído. A empresa contratada tem direito a parte da produção suficiente para recuperar seus custos, chamada custo em óleo, e o excedente, chamado óleo-lucro, é dividido entre a União e a empresa.

Para a União, o mês marcou novo recorde: 181 mil barris de petróleo por dia provenientes de nove contratos e dos Acordos de Individualização de Produção (API) de Atapu, Mero, Tupi e Jubarte.

O novo patamar confirma a curva ascendente prevista para o pré-sal. Estudos da própria PPSA indicam que, a partir de 2028, a partilha deverá fornecer cerca de dois milhões de barris por dia, mais de 40% da produção nacional, com pico projetado para 2030 nos contratos já em vigor. Desde 2017, o regime acumulou 1,43 bilhão de barris, dos quais 103,69 milhões pertencem à União.

Também em outubro, a exportação de gás natural dos contratos de partilha somou 6,64 milhões de metros cúbicos diários, alta de 3% impulsionada pelo retorno da plataforma P-75 no campo de Búzios. O próprio Búzios respondeu por 5,19 milhões de metros cúbicos, ou 78% do total.

A fatia de gás natural destinada à União foi de 533 mil metros cúbicos diários, volume levemente inferior ao de setembro, mas suficiente para consolidar a tendência de crescimento dos recursos públicos oriundos do pré-sal.

A exportação de gás natural foi de 177 mil m³ por dia, aumento de cerca de 22% em relação a setembro, devido a maior exportação de gás do AIP de Tupi.

A PPSA é uma empresa pública que atua como agente da União para gerenciar os contratos de partilha de produção de petróleo e gás natural do pré-sal.

