Prada, Chanel, Hèrmes: Leilão de luxo online tem peças que variam de R$ 200 a R$ 26 mil

Itens de marcas como Louis Vuitton, Prada e Hèrmes estão à venda em um leilão de luxo que termina nesta terça-feira (18). Com lances que variam de R$ 200 a R$ 26 mil, as 151 peças mais concorridas são as bolsas da Chanel, que já recebem lances próximos dos R$ 27 mil.

Apesar disso, há itens como porta-óculos, carteiras e mochilas com lances abaixo dos R$ 500. É possível, por exemplo, encontrar uma bolsa Valentino por este valor — e ela não é a única. Peças da Prada, Louis Vuitton, Jimmy Choo e Montblanc também aparecem nesta faixa.

As ofertas são feitas online, por meio da plataforma de leilões "Superbid". No entanto, interessados também podem conferir pessoalmente o estado das peças em São Paulo até esta terça. Os produtos oferecidos possuem garantia de 12 meses a partir do início do evento.

Para Pedro Aguiar, diretor da Dédalo Leilões e responsável pelo evento, a ação deve movimentar cerca de R$ 500 mil, com estimativa de público que varia entre 300 e 500 participantes. As vantagens do leilão, segundo ele, incluem a possibilidade de adquirir itens com preços mais em conta.

— São bolsas que estão numa faixa de R$ 60 mil na loja, e muitas vezes são itens de coleções de anos anteriores, que não estão mais á venda, porque o mercado da moda é muito dinâmico — disse Aguiar à Folha de S.Paulo.



Uma vez que o ato de arrematação é irreversível, Aguiar aconselha que os possíveis compradores leiam o edital e pesquisem sobre os itens. Além disso, se possível, é recomendado que as peças sejam experimentadas pessoalmente antes do lance ser oferecido. É possível, no entanto, pedir mais detalhes sobre os produtos e tirar dúvidas com os organizadores.

Sobre o leilão

Ao todo, são 151 itens de marcas como Louis Vuitton, Chanel, Montblanc, Bottega Veneta, Prada e Hèrmes;

Os lances podem ser feitos até esta terça-feira, 18 de julho, neste link.

Itens disponíveis para visitação até 18 de julho na rua Oscar Freire, 232, casa 07;

O pagamento pode ser feito à vista ou em até 3 parcelas sem juros;

Garantia de 12 meses para os itens adquiridos no evento.

