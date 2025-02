A- A+

PERNAMBUCO Praia de Muro Alto, em Pernambuco, está entre as melhores do mundo, no ranking 2025 da TripAdvisor Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ficou em 13º lugar

A Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, é a melhor brasileira cotada no ranking das 25 melhores do mundo para viajar em 2025. O point conhecido mundialmente ocupa o 13º lugar. A Praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, Ipojuca (PE), está em 25º na listagem. A Praia de Elafonissi, em Creta, na Grécia, foi eleita a melhor do mundo.

O prêmio é o "Traveller's Choice" — escolha dos viajantes, em português —, com base na qualidade e quantidade de avaliações dos visitantes na Tripadvisor. Os dados analisados são dos últimos 12 meses.

A plataforma apresenta um breve resumo, destacando o que os visitantes podem encontrar no local: "Por algum motivo, a Praia de Ipanema é uma das praias mais conhecidas do Rio. Há muitas coisas para fazer: surfar, jogar vôlei ou apenas se divertir e as pessoas assistem", diz trecho. A plataforma ainda destaca a beleza do pôr do sol, um espetáculo à parte.

A praia recebeu mais de 19.200 avaliações de visitantes, e detém nota de 4,5 de 5, e é a terceira atração mais visitada da cidade, de acordo com a plataforma.

Muro Alto - Foto: TripAdvisor

Sobre a pernambucana Muro, a praia é descrita assim:



"Águas mornas, piscinas naturais e muitas atividades tornam a Praia de Muro Alto o local perfeito para toda a família. Ande de caiaque ou mergulhe com snorkel ou tome uma bebida tropical para tomar à beira-mar. Raramente fica muito lotado, então é garantido um dia relaxante na praia."

Muro Alto recebeu 16.133 avaliações de visitantes e também possui 4,5 como nota.

Veja a lista completa de melhores praias do mundo em 2025 segundo a TripAdvisor:

Praia de Elafonissi (Creta, Grécia)

Banana Beach (Phuket, Tailândia)

Eagle Beach (Palm/Eagle Beach, Aruba)

Siesta Beach (Siesta Key, Flórida)

Praia da Falésia (Olhos de Água, Portugal)

Playa Varadero (Varadero, Cuba)

Bavaro Beach (Bavaro, República Dominicana)

Playa de Muro Beach (Maiorca, Espanha)

Kelingking Beach (Nusa Penida, Indonésia)

Myrtos Beach (Cefalônia, Grécia)

Isola dei Conigli (Lampedusa, Itália)

Playa de Maspalomas (Gran Canaria, Espanha)

Praia de Ipanema (Rio de Janeiro, Brasil)

Poipu Beach Park (Poipu, Koloa, Kauai, Havaí)

Manly Beach (Sydney, Austrália)

Playa Delfines (Cancun, México)

Plage de Palombaggia (Córsega, França)

Anse Lazio (Ilha de Praslin, Ilhas Seychelles)

Playa Norte (Isla Mujeres, México)

Praia de Tropea (Tropea, Itália)

Balandra Beach (La Paz, México)

Ka'anapali Beach (Lahaina, Maui, Havaí)

Reynisfjara Beach (Vik, Islândia)

Bondi Beach (Sydney, Austrália)

Praia de Muro Alto (Porto de Galinhas, Brasil)

