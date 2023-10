Praia de Serrambi atrai investidores do mercado imobiliário

A- A+

O Litoral Sul Pernambucano, reduto de algumas das mais belas praias do estado, como Serrambi, tem se tornado uma área atrativa para investimentos imobiliários, ainda que pouco explorada. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) apontou que 31% das pessoas entrevistadas estão em busca de uma residência nova. Seja para sair do aluguel, fazer um investimento seguro ou aumentar seu patrimônio.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Municipal, Ipojuca representa o 3° maior Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, a 7° melhor cidade de Pernambuco para se viver, 3° melhor município para fazer negócios, 1° lugar em segurança entre municípios e 1° lugar no PIB per capita de Pernambuco. A cidade chama atenção de investidores por seu alto potencial de retorno financeiro e estilo de vida paradisíaco. Outro ponto que chama a atenção é o anúncio recente do Governo de Pernambuco sobre investimentos relacionados ao turismo. Cerca de R$ 360 milhões serão investidos.

A potencialidade da região chamou a atenção do empresário Rafael Souza, à frente da GRS Empreendimentos. A companhia lançará em Serrambi um empreendimento de alto padrão: o AKUA Experience. Cerca de R$ 300 milhões serão investidos no novo residencial. “Há um desejo das pessoas de terem uma segunda moradia, em uma das praias do nosso litoral que é belíssimo, ou mesmo, viver bem a poucos metros do mar”, revela Rafael. Segundo ele, o empreendimento trará um novo gás para a economia do litoral pernambucano, movimentando o fornecimento de insumos e mão de obra. Ademais, os investimentos vêm de encontro ao crescimento do mercado imobiliário na região.

O novo residencial conta com plantas distintas, de 32 a 72m e apartamentos com 1, 2 e 3 quartos e com vista para o mar. Além disso, são 300m de área cuidadosamente projetada, com piscinas e bangalôs. Segundo Rafael, a empresa será a primeira do Nordeste a entregar os residenciais com dois barcos novos equipados para os moradores.

