A- A+

Ranking mundial Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, é eleita a melhor do mundo; veja lista Local ocupa o topo de uma lista com as 25 melhores praias escolhidas com base nas avalições dos viajantes durante o ano de 2022

A praia do Sancho, situada do destino turístico de Fernando de Noronha, em Pernambuco, foi eleita a melhor praia do mundo no ranking de 2023 do TripAdvison, site especializado em turismo.

O local, que é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), ocupa o topo de uma lista com as 25 melhores praias escolhidas com base nas avalições dos viajantes durante o ano de 2022. A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, também integra o ranking, aparecendo no 19º lugar.



Conhecida pelas águas cristalinas, trilhas, mirantes e falésias, a praia do Sancho já recebeu o título de melhor do mundo pelo TripAdvison outras cinco vezes, em 2014, 2015, 2017, 2019 e 2020.

Em 2018, a praia pernambucana ficou em 2º lugar no ranking, atrás apenas da Grace Bay, na Ilha de Providenciales, no Caribe.

O acesso ao local, um dos mais procurados pelos que frequentam Noronha, é feito por meio de barco ou por uma escadaria de pedras.

Confira lista completa com as 25 melhores praias do mundo:

1. Baía do Sancho, Brasil

2. Eagle Beach, Aruba

3. Cable Beach, Austrália

4. Praia de Reynisfjara, Islândia

5. Grace Bay Beach, Turks e Caicos

6. Praia da Falésia, Portugal

7. Praia de Radhanagar, Índia

8. Spiaggia dei Conigli, Itália

9. Praia de Varadero, Cuba

10. Praia de Kaanapali, Havaí

11. Siesta Beach, Flórida

12. Driftwood Beach, Geórgia

13. Praia de Manly, Austrália

14. Seven Mile Beach, Grand Cayman

15. Praia La Concha, Espanha

16. Praia de Kelingking, Indonésia

17. Praia de Muro, Espanha

18. Playa Manuel Antonio, Costa Rica

19. Praia de Ipanema, Brasil

20. Praia de Nungwi, Tanzânia

21. Praia de Falassarna, Grécia

22. Nissi Beach, Chipre

23. Playa Norte, México

24. Magens Bay, Saint Thomas, Ilhas Virgens

25. Lagoa de Balos, Grécia.

Veja também

tiktok Parlamento Europeu também veta TikTok de dispositivos de trabalho