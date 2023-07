A- A+

TURISMO Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, é eleita uma das 39 mais bonitas do mundo Outra representante brasileira na lista é a praia de Ipanema

A paradisíaca praia do Sancho foi eleita uma das 39 praias mais bonitas do mundo pela revista Architectural Digest, em seleção publicada no final do mês de junho. A baía é uma das duas brasileiras na lista — a outra é a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

"Enquanto aproveita as águas luminescentes e as areias em tons de marfim, não deixe de admirar o vulcão extinto do Morro do Pico, localizado na costa junto com outras formações rochosas", recomendou a publicação.

A praia do Sancho oferece uma das mais belas vistas da ilha com seu mar azul turquesa. O acesso pode ser feito de barco ou através de escadaria encravada em uma fenda na rocha. No verão oferece ondas fortes e, no inverno, cachoeiras formadas pelas chuvas. A baía é ponto de parada dos passeios de barco.

Em março, Sancho havia sido eleita a melhor praia do mundo em ranking de usuários do site especializado TripAdvisor. O acesso ao local, um dos mais procurados pelos que frequentam Noronha, é feito por meio de barco ou por uma escadaria de pedras.

Além da praia do Sancho, que ficou em 23º, a outra representante brasileira na lista é a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, em 36º.

Confira a lista completa:

1 - Ora Beach, Indonesia

2 - Champagne Beach, Vanuatu

3 - Horseshoe Bay, Bermudas

4 - Whitehaven Beach, Australia

5 - Cannon Beach, EUA

6 - La Playa Escondida, México

7 - Usedom Island, Alemanha

8 - Hanauma Bay, Havaí

9 - Race Point Beach, EUA

10 - Driftwood Beach, EUA

11 - Pebble Beach, EUA

12 - Anse Intendance, Seychelles

13 - Sardinia Emerald Coast, Itália

14 - Navagio Beach, Grécia

15 - Reynisfjara Beach, Islândia

16 - Nacpan Beach, Filipinas

17 - Pfeiffer Beach, EUA

18 - Étretat Beach, França

19 - Zlatni Rat, Grécia

20 - Coffee Bay, Croácia

21 - Essaouira, Marrocos

22 - Ibo Island, Moçambique

23 - Baía do Sancho, Brasil

24 - Parque Tayrona, Colômbia

25 - El Castillo Beach, Tulum, México

26 - Siorarsuit Beach, Groenlândia

27 - White Beach, Filipinas

28 - Las Salinas, Ibiza, Espanha

29 - Kaiteriteri Beach, Nova Zelândia

30 - Sandwood Bay Beach, Escócia

31 - Tapuaetai Beach, Ilhas Cook

32 - Anse Source D’Argent, Seychelles

33 - Scoglio di Monterosso, Itália

34 - Tunnels Beach, Havaí

35 - Glass Beach, EUA

36 - Praia de Ipanema, Brasil

37 - Elafonissi Beach, Grécia

38 - Maya Bay, Tailândia

39 - The Twelve Apostles, Austrália

Veja também

Previdência Social Governo vai autorizar 9 meses de horas extras para servidores do INSS zerarem fila de atendimento