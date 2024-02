A- A+

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, defendeu, em entrevista à agência Bloomberg, que a petroleira deve ser mais cautelosa em relação à distribuição de dividendos bilionários à medida em que busca se tornar uma potência em energia renovável, mobilizando mais recursos para investimentos.

— Precisamos ser cautelosos. Os acionistas vão entender — disse Prates no escritório da Bloomberg, em São Paulo, quando perguntado sobre um eventual pagamento extraordinário de dividendos. — Eu seria mais conservador do que agressivo. Estamos no meio dessa grande decisão de nos tornarmos uma empresa de petróleo em transição.

A declaração desagradou o mercado, e as ações da Petrobras sofrem forte queda na Bolsa. Os papéis chegaram a cair 3,8% na mínima durante a tarde, segundo a Bloomberg.

A Petrobras foi a segunda maior pagadora de dividendos no setor de petróleo em 2022, atrás apenas da Saudi Aramco, mas tem reduzido essa política desde que teve sua gestão trocada com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, no início de 2023.

Analistas de mercado veem espaço para que a Petrobras recompense os investidores com bilhões de dólares em dividendos extraordinários, a serem anunciados quando a empresa divulgar seus lucros em 7 de março. Os do Citi, por exemplo, vêem espaço para até US$ 7 bilhões, enquanto o Goldman Sachs Group prevê até US$ 8 bilhões. Mas Prates deu um sinal no sentido contrário com sua defesa de mais investimentos na transição energética.

Em dez anos cerca de metade da receita da Petrobras virá de fontes eólicas, solares e de combustíveis renováveis, previu Prates, que afirmou que a estatal está se preparando para fazer aquisições já neste ano para impulsionar essa mudança.

A petroleira brasileira também precisa gastar muito em investimentos na exploração no país e no exterior para garantir que mantenha o nível de produção de petróleo bruto por décadas, afirmou Prates, indicando que prefere reduzir o pagamento de dividendos para ampliar investimentos.

A determinação da Petrobras em avançar para a energia limpa contrasta com a de alguns de seus pares internacionais. Os pesos pesados europeus Shell Plc e BP Plc se afastaram das energias renováveis para se concentrarem mais nos combustíveis fósseis. As grandes petrolíferas norte-americanas Chevron Corp. e Exxon Mobil Corp. nunca fizeram da energia eólica e solar uma prioridade e concentraram seus planos de negócios em petróleo e gás.

Prates, de 55 anos, que assumiu o comando da Petrobras em janeiro de 2023, descartou a possibilidade de fazer “mudanças drásticas” na estratégia. No entanto, disse, a empresa precisa estar preparada para oportunidades de aquisição em energias renováveis e petróleo, bem como investimentos em petroquímica e produção de fertilizantes.

A Petrobras está pensando em investir em projetos eólicos e solares em terra firme no Brasil antes de passar para a energia eólica offshore, e está ampliando o combustível à base vegetal para a aviação e o transporte marítimo, dois dos setores mais difíceis de descarbonizar.

Prates disse que o Brasil tem melhores condições para projetos eólicos offshore do que os EUA ou os países do Mar do Norte, e que o desenvolvimento do setor no Brasil proporcionará uma nova linha de negócios para os mesmos tipos de prestadores de serviços que o país utiliza para projetos de petróleo. Uma de suas principais preocupações é que o Brasil não terá fornecedores suficientes para seus projetos de petróleo à medida que o mundo começar a se afastar dos hidrocarbonetos.

— A coisa mais assustadora que vejo em 10 anos é uma crise com fornecedores — disse Prates.

Como resultado, a Petrobras está conversando com o governo sobre uma política industrial para apoiar fornecedores de equipamentos e estaleiros no Brasil. Ela também está identificando maneiras de obter bens e serviços importantes de países vizinhos e aliados geopolíticos.

Um dos principais pilares da política econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um amplo plano de reindustrialização que fornecerá crédito e financiamento a setores como saúde, defesa e agronegócio, além de iniciativas para promover uma transição verde no Brasil.

Prates disse que a Petrobras, como uma empresa de controle estatal, precisa participar das decisões de política energética com o governo. Mas essa coordenação não significa que o governo esteja interferindo na estratégia de negócios da empresa, disse ele.

— Considero isso mais como um prêmio do que como um fardo — disse Prates. — Quem é o outro CEO no Brasil que pode estar com o presidente da República a cada 15 dias? Isso resolve uma série de problemas.

A Petrobras também está em negociações com a Mubadala Capital, o braço de investimentos do fundo soberano de Abu Dhabi, para se tornar sócia de uma refinaria que a estatal vendeu na gestão anterior.

Os dois lados podem chegar a um acordo até o final do ano, disse Prates. Ele acrescentou que as refinarias da Petrobras não foram projetadas para competir umas com as outras e que a unidade vem enfrentando dificuldades desde que foi vendida.

A Mubadala Capital está expandindo a refinaria de Mataripe, no estado da Bahia, no nordeste do país, para produzir combustíveis renováveis, um projeto que interessa à Petrobras. Prates disse que a empresa não necessariamente operaria a refinaria, e que ela poderia ser dividida em algumas empresas separadas.

— Gostaríamos de participar disso. Eles nos convidaram — disse Prates. — Seremos capazes de reincorporar a refinaria ao sistema.

