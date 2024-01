A- A+

PETRÓLEO Prates diz que crise no Iemen pode levar o barril de petróleo acima de US$ 90 Em entrevista à Bloomberg, presidente da Petrobras afirmou que o Brasil não foi afetado porque não costuma transportar petróleo pelo Golfo

Os preços do barril do petróleo podem ultrapassar US$ 90 por barril este ano se os ataques a navios no Mar Vermelho se intensificarem, disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em entrevista à Bloomberg TV.

- Temos um gargalo muito frágil para o negócio de petróleo e gás. Ninguém estava prestando atenção a isso há décadas. Você tem o Iêmen de um lado e a Somália do outro - afirmou, acrescentando que, sem qualquer escalada, o petróleo deve continuar sendo negociado entre US$ 70 e US$ 90 este ano.

Segundo ele, a Petrobras não foi afetada pelos ataques porque não transporta muito petróleo pelo Golfo. Os militantes Houthi têm atacado navios mercantes em resposta à guerra entre Israel e Hamas em Gaza.

- A Petrobras está bastante protegida - disse Prates, acrescentando que a estatal não usa o Canal de Suez.

Prates afirmou ainda que o Brasil ajudará a mediar a disputa de fronteira entre a Venezuela e a Guiana.



- A Exxon Mobil fez uma série de descobertas de vários bilhões de barris de petróleo na área, e a Petrobras poderia investir em projetos de petróleo em qualquer um dos países, disse ele.

