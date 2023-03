Prates diz ter dúvidas se Petrobras precisa "de regras rígidas de dividendos"

A- A+

Em seu primeiro pronunciamento como presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, durante a apresentação de resultados do quarto trimestre de 2022, disse ter dúvidas se a Petrobras precisa ter regras rígidas de distribuição de dividendos. Ele falou sobre a política de preços da estatal e adiantou que a empresa pode inclusive mirar em novos ativos tanto no Brasil como no exterior.

Todos nós aqui estamos diante de um trade off. As empresas e suas gestões propõe uma relação de trade off. Você deixa o dinheiro aqui e vou te mostrar bons projetos e o investidor decide. E essa relação vai mudando. Eu tenho dúvidas se é preciso ter regras rígidas de distribuição de dividendos. Conjunturas mudam assim como os projetos. Mas há, claro, mínimos legais. Dentro da empresa essa relação tem que ser cada vez mais fluída. E eu disse aos investidores, antes de assumir, é que teríamos que ter muito diálogo.

Para ele, questionado por analistas, uma distribuição equilibrada de dividendos é a que o conselho, a assembleia de acionistas e a diretoria decidirem em prol "de investir bem e ao mesmo tempo remunerar o acionista".

Robustez em dividendos

Prates garantiu que a empresa vai continuar com uma "robustez" nos dividendos.

A gente vai ter sim uma robustez de dividendos, porque a gente pretende ter lucros a altura do que foi auferido agora, embora eu imagino que sejam circunstâncias diferentes. O desafio é maior, disse ele.

Ele lembrou que nos últimos dois anos houve circunstâncias importantes como o pós-covid e retomada da economia com alta no preço do petróleo e aceleração do consumo de energia.

Tivemos uma política de preços interna que não é da Petrobras e sim do governo, em que foi instituído o preço de paridade de importação (PPI), que é o preço do nosso concorrente e não necessariamente é o nosso preço. Apesar de estarmos hoje com fator de capacidade de refinaria mais alto, estivemos em momento com capacidade muito baixa, num indicativo do governo interferindo diretamente na Petrobras e de fato isso abriu espaço para o concorrente do importado e isso provavelemte vai mudar.

Política de preços

Segundo ele, a Petrobras não vai fazer uma política de preços do Brasil:

A Petrobras tem a política comercial dela. Ela vai buscar o melhor cliente nas melhores condições e vai dar a eles a melhor condição para não perder uma proposta de venda de combustível ou derivado em geral ou gás natural. E vai se defender quando for acusada de que está tirando esse ou aquele concorrente.

Venda de ativos

Além disso, Prates sinalizou que "não necessariamente vai vender ativos por decisões governamentais".

Não vamos nos desfazer de refinarias ou de regiões inteiras do país simplesmente porque o governo quer. Vamos fazer decisões de empresa. Quando Houver oportunidade de territórios do Brasil ou exterior, vamos perseguir. Quem vai decidir isso não é um imperador ou uma pessoa só. É o conselho e a diretoria executiva. É um diálogo aberto com investidores.

Energia renovável

Ele destacou ainda a intenção da petroleira em ampliar os investimentos em energia renovável.

Enquanto o consumo global de fósseis ainda bate recorde, precisamos nos preparar para uma inevitável transição energética, disse Prates.

Ele destacou que essa transição está cada vez mais próxima, o que vai levar a empresa a buscar fontes renováveis e sustentáveis. Ontem, a estatal informou lucro líquido recorde em 2022, quando os ganhos somaram R$ 188 bilhões.

E tornar a empresa equilibrada. Somos uma empresa em permanente transformação.

Prates destacou as intenções de investimento em hidrogênio verde, a produção de energia eólica em alto-mar (offhore) integrada com a produção de petróleo e gás. Prates destacou que hidrogênio verde será feito através de parcerias.

Somos grandes produtores de gás, que é um combustível de transição. Queremos neutralizar nossas emissões operacionais de acordo com o Acordo de Paris.

