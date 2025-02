A- A+

Imposto de renda Prazo final para envio do informe de rendimentos encerra nesta sexta (28); veja como obter documento Empresas, bancos e o INSS devem disponibilizar o comprovante ao contribuinte. Documento é essencial para preencher a declaração do Imposto de Renda 2025

O prazo para que empresas, instituições financeiras e órgãos públicos enviem o informe de rendimentos aos contribuintes termina nesta sexta-feira (28). O documento é essencial para o preenchimento correto da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, que terá seu prazo de entrega iniciado em março.

O que é o informe de rendimentos?

O informe de rendimentos é um documento que detalha os valores recebidos ao longo do ano anterior, como salários, aposentadorias, rendimentos de investimentos e benefícios previdenciários.

Ele também traz informações sobre impostos retidos na fonte e outras deduções, garantindo que o contribuinte preencha corretamente a declaração do Imposto de Renda.

Como obter o informe de rendimentos?

• Empresas empregadoras: devemfornecer o documento aos seus funcionários. Se não tiver recebido, o contribuinte deve procurar o setor de Recursos Humanos ou o departamento financeiro

• Bancos e corretoras: informes de rendimentos de contas, investimentos e aplicações financeiras costumam estar disponíveis nos aplicativos ou sites das instituições.

• INSS: aposentados e pensionistas podem acessar o extrato para o Imposto de Renda pelo portal ou aplicativo “Meu INSS”. Basta fazer login e buscar pela opção correspondente.

• Servidores públicos federais: o documento pode ser acessado pelo portal ou aplicativo “SouGov.br”, na opção “Rendimentos IRPF”.

O que fazer se não receber o informe de rendimentos?

Se o contribuinte não receber o documento até o final do prazo, deve:

1. Entrar em contato com a fonte pagadora e solicitar o envio imediato.

2. Verificar canais digitais das empresas ou instituições financeiras, onde o informe pode estar disponível.

3. Registrar uma reclamação na Receita Federal, caso a fonte pagadora não forneça o documento dentro do prazo legal.

Empresas que não disponibilizarem o informe podem ser penalizadas, e os contribuintes devem ficar atentos para evitar inconsistências na declaração, o que pode resultar em retenção na malha fina.

Com o prazo de entrega do Imposto de Renda se aproximando, garantir o acesso ao informe de rendimentos é um passo fundamental para evitar problemas com o Fisco.

