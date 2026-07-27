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ECONOMIA Prazo para renegociar dívidas no Desenrola Brasil 2.0 termina na próxima semana Após 3 de agosto, negociação de dívidas deverá ser feita diretamente com os bancos

O prazo para aderir ao Desenrola Brasil 2.0, programa do Governo Federal voltado à renegociação de dívidas, termina na próxima segunda-feira (3). Após essa data, os consumidores que ainda precisarem negociar débitos deverão tratar diretamente com as instituições financeiras.

Lançada em maio, a nova etapa do programa reformula o antigo Desenrola Brasil e busca reduzir o impacto do endividamento sobre o orçamento das famílias. A iniciativa prioriza a renegociação de dívidas com juros elevados, como as de cartão de crédito e cheque especial.

Segundo o Governo Federal, a proposta é facilitar a regularização financeira dos consumidores, oferecendo condições mais acessíveis para quitar débitos e recuperar o equilíbrio das finanças pessoais.

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