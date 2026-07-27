Seg, 27 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda27/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ECONOMIA

Prazo para renegociar dívidas no Desenrola Brasil 2.0 termina na próxima semana

Após 3 de agosto, negociação de dívidas deverá ser feita diretamente com os bancos

Reportar Erro
O prazo para aderir ao Desenrola Brasil 2.0, programa do Governo Federal voltado à renegociação de dívidas, termina na próxima segunda-feira (3).O prazo para aderir ao Desenrola Brasil 2.0, programa do Governo Federal voltado à renegociação de dívidas, termina na próxima segunda-feira (3). - Foto: Divulgação

O prazo para aderir ao Desenrola Brasil 2.0, programa do Governo Federal voltado à renegociação de dívidas, termina na próxima segunda-feira (3). Após essa data, os consumidores que ainda precisarem negociar débitos deverão tratar diretamente com as instituições financeiras.

Lançada em maio, a nova etapa do programa reformula o antigo Desenrola Brasil e busca reduzir o impacto do endividamento sobre o orçamento das famílias. A iniciativa prioriza a renegociação de dívidas com juros elevados, como as de cartão de crédito e cheque especial.

Segundo o Governo Federal, a proposta é facilitar a regularização financeira dos consumidores, oferecendo condições mais acessíveis para quitar débitos e recuperar o equilíbrio das finanças pessoais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter