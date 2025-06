A- A+

Negócios Pré-sal: leilão arrecada R$ 28 bilhões e supera expectativas com ajuda da Petrobras No 5º leilão de venda de óleo da União, realizado pela PPSA, foram ofertados 74,5 milhões de barris de petróleo nos campos de Mero, Búzios, Sépia e Itapu. Recursos vão para o caixa do governo

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) arrecadou R$ 28 bilhões no 5º leilão de venda de óleo da União, que colocou à venda a parcela da produção que cabe ao governo federal nos campos licitados sob o regime de partilha.

O valor ficou acima dos R$ 25 bilhões esperados pela PPSA.

No certame, realizado na manhã desta quinta-feira, na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), foram ofertados 74,5 milhões de barris de petróleo, divididos em sete lotes nos campos de Mero, Búzios, Sépia e Itapu, todos localizados no pré-sal da Bacia de Santos.

Os recursos vão direto para o caixa da União, ajudando no orçamento do governo.

O total arrecadado também ficou acima dos R$ 17 bilhões registrados no certame realizado em julho do ano passado, quando foram vendidos 37,5 milhões de barris.

A Petrobras foi a principal vencedora, levando quatro dos sete lotes.

A estatal arrematou um lote em Búzios e outro em Sépia, além de dois lotes em Mero (FPSO Guanabara e o conjunto dos FPSOs Alexandre de Gusmão e Pioneiro de Libra).

Mas houve surpresas, como o consórcio PetroChina e Mataripe, do fundo árabe Mubadala Capital, que levou o lote em Itapu, e a Galp e a ExxonMobil, que, juntas, ficaram com o lote de Mero (FPSO Sepetiba). Já a Equinor ficou com outro lote em Mero (FPSO Duque de Caxias).

Leilão em 2026 terá 100 milhões de barris, diz PPSA

No encerramento, Pietro Medes, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), comemorou o resultado do leilão.

- Até ontem, esperávamos arrecadação de R$ 25 bilhões. Excedemos em R$ 3 bilhões. O resultado é fundamental para o orçamento da União e é fruto da competição. É um dia muito importante. Não podemos abrir mão dos nossos recursos e precisamos seguir explorando novas fronteiras. Todo ano vamos fazer leilão de óleo da União.

Luis Fernado Paroli, presidente da PPSA, destacou a competição no leilão. Lembrou que no ano que vem serão ofertados 100 milhões de barris de petróleo.

- Foi um leilão competitivo. Os maiores players mundiais estão com a gente. O leilão teve o maior número de participantes e de vencedores.

Veja quantos barris cada empresa levou:

Petrobras: 40 milhões de barris

Galp/ExxonMobil: 14 milhões de barris

Equinor: 14 milhões de barris

Petrochina/Refinaria de Mataripe: 6,5 milhões de barris

Veja também