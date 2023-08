Preço da cesta básica cai em 13 capitais do país em julho

A- A+

Em julho, o valor da cesta básica caiu em 13 das 17 capitais brasileiras acompanhadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). As maiores reduções ante o mês anterior aconteceram em Recife (-4,58%), Campo Grande (-4,37%), João Pessoa (-3,90%) e Aracaju (-3,51%).

Porto Alegre teve a maior variação positiva e foi a capital em que a cesta básica apresentou o maior custo, R$ 777,16. Na sequência, aparecem São Paulo (R$ 769,95), Florianópolis (R$ 746,66) e Rio de Janeiro (R$ 738,12).

Nas cidades das regiões Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores foram registrados em Aracaju (R$ 547,22), João Pessoa (R$ 581,31), Recife (R$ 592,71) e Salvador (R$ 596,04).

Confira a variação da cesta básica em cada capital:

Porto Alegre: 0,47

Fortaleza: 0,05

Brasília: 0,04

Salvador: 0,03

Rio de Janeiro: -0,39

Belo Horizonte: -0,49

São Paulo: -1,67

Belém: -1,44

Curitiba: -1,56

Goiânia: -1,74

Vitória: -2,43

Natal: -2,95

Florianópolis: -3,22

Aracaju: -3,51

João Pessoa: -3,90

Campo Grande: -4,37

Recife: -4,58

Confira o valor da cesta básica em cada capital

Porto Alegre: R$ 777,16

São Paulo: R$ 769,95

Florianópolis: R$ 746,66

Rio de Janeiro: R$ 738,12

Campo Grande: R$ 698,31

Curitiba: R$690,31

Brasília: R$ 687,58

Vitória: R$ 674,54

Fortaleza: R$ 661,50

Goiânia: R$ 657,71

Belo Horizonte: R$ 652, 78

Belém: R$ 650,42

Natal: R$ 613,64

Salvador: R$ 596,04

Recife: R$ 592,71

João Pessoa: R$ 581,31

Aracaju: R$ 547,22

Preço dos alimentos

Os valores dos alimentos que compõem a cesta básica apresentaram queda em sua maioria. O feijão carioquinha e o tipo preto registraram redução em todas as cidades onde os dados foram coletados. O maior recuo foi em Belo Horizonte, de 11,59%.

A carne bovina de primeira também caiu em todas as cidades, com variação entre 7,16%, em Florianópolis, e 0,86%, em Vitória. Já o quilo do pão francês teve aumento em 13 cidades.

Mais da metade do salário mínimo

Apesar da queda do valor da cesta básica em 13 das 17 capitais pesquisadas, o comprometimento da renda do trabalhador para comprar uma cesta continua elevado.

Uma pessoa que recebe um salário mínimo nacional (R$ 1.320), após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, comprometeu cerca de 54,61% do rendimento líquido para adquirir os produtos que compõem a cesta no mês passado, diz o Dieese.

O percentual, porém, é menor do que o comprometido em junho , de 55,63%. Em julho de 2022, era 59,27%.

Para suprir as despesas de uma família composta por quatro pessoas que vive em Porto Alegre, o Dieese estima que seria necessário um salário de R$ 6.528,93. O valor é 4,95 vezes o mínimo de R$ 1.320.

Em julho de 2022, 11 cidades registraram aumento de preço da cesta básica, e o mínimo necessário deveria ter sido de R$ 6.388,55, ou 5,27 vezes o valor do piso nacional vigente na época, que era R$ 1.212.

