Preço da gasolina cai pela segunda semana seguida nos postos, diz ANP

A- A+

O preço da gasolina nos postos de combustíveis caiu nesta semana, de acordo com levantamento feito pela Agência Nacional de preços (ANP). O valor médio por litro passou de R$ 5,63 para R$ 5,59 - recuo de quatro centavos ou recuo de 0,7%. É a segunda queda seguida nas bombas.

No início deste mês, a Petrobras reduziu o preço da gasolina nas refinarias: o valor médio por litro caiu para R$ 2,52, uma redução de cerca de R$ 0,14 ou 5,3%. Somente neste ano foram quatro reduções nas refinarias.

Nesta semana, o preço médio da gasolina foi verificado em São Paulo, onde o litro sai a R$ 7,39. É em São Paulo também onde há o menor valor encontrado no Brasil, segundo a ANP: de R$ 4,62.

Já o preço do litro do diesel se manteve estável nessa semana, após cair 23 semanas consecutivas. O valor médio ficou em R$ 4,94. O litro do etanol teve recuo nesta semana: passou de R$ 3,87 por litro para R$ 3,77.

Após a última redução anunciada no preço da gasolina pela Petrobras, o preço do petróleo no mercado internacional vem subindo. A cotação do Brent, referência internacional, desde o início deste mês subiu de US$ 74,90, chegou a mais de US$ 81 e hoje está em US$ 79,7.

Com isso, o preço vendido pela Petrobras no Brasil está menor em relação ao exterior. Dados da Abicom, que reúne os importadores, apontam que o litro vendido pela estatal está nesta sexta-feira 18% abaixo das cotações internacionais.

Veja também

Brasil Piora nas projeções de déficit fiscal impõe desafio ao governo, dizem economistas