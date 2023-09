A- A+

Combustível Preço da gasolina cai R$ 0,01 nas bombas, diz ANP Litro do etanol também diminuiu R$ 0,01 na semana entre 28 de agosto e 1º de setembro

Depois de chegar ao maior preço médio em mais de um ano, o preço da gasolina caiu R$ 0,01. O valor médio do litro passou de R$ 5,88 para R$ 5,87.

Os dados constam no levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para a semana entre 28 de agosto e 1° de setembro.

O preço do litro do etanol também diminuiu R$ 0,01 e agora o valor médio está em R$ 3,65. Já o diesel foi no movimento contrário: o litro passou de R$ 5,93 para 6,03, cerca de 1,68% de aumento.

Nesta semana, Rio Branco (AC) é a capital com o maior preço para a gasolina, onde o litro sai a R$ 6,64. Em seguida, aparecem Porto Velho (RO) e Manaus (AM), ambas com preço médio de R$ 6,58.

Na outra ponta da lista, moradores de Belo Horizonte (MG) encontram o combustível custando bem mais barato, a R$ 5,52 o litro. A cidade é seguida por Campo Grande (MS), com a gasolina sendo vendida a R$ 5,55 nos postos, e por São Luís (MA), onde o litro custa R$ 5,56.



