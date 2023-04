A- A+

Combustível Preço da gasolina se mantém e etanol sobe nos postos, diz ANP Valor médio do álcool por litro no país passou de R$ 3,98 para R$ 4,10

O preço médio do litro da gasolina nos postos de combustíveis se manteve estável, a R$ 5,51, nesta semana, em comparação com a anterior, de acordo com pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Já o etanol passou de R$ 3,98 para R$ 4,10 no período.





O gás de cozinha, o GLP, também se manteve estável, em torno de R$ 107, assim como o GNV que passou de R$ 4,50 para R$ 4,49.

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira também que vai reduzir o preço do diesel em 9,89% a partir deste sábado (dia 29), mas, neste caso é referente ao preço médio de venda para as distribuidoras. O litro passará de R$ 3,84 para R$ 3,46, o que significa uma queda de R$ 0,38.

É a quarta redução no ano promovida pela estatal. Esta redução deve se sentida mais para frernte pelo consumidor. Para os postos, o diesel caiu de R$ 5,73 para R$ 5,71 na última semana.

Veja também

INTERNACIONAL EUA devem instalar energia eólica e solar para abastecer 100 milhões de lares até 2030