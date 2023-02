A- A+

Combustível Preço da gasolina sobe nos postos, diz ANP Valor do diesel cai para baixo dos R$ 6 por litro pela primeira vez no ano

Os preços da gasolina nos postos subiram na semana passada , de acordo com a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A pesquisa da ANP é divulgada no dia que a Petrobras anunciou redução nos preços dos combustiveis nas refinarias para compensar a reoneração dos imposto federais da gasolina e etanol, como Cide, Pis e Cofins.

O preço médio do litro da gasolina vendida nos postos passou de R$ 5,07, na semana entre os dias 12 e 18 de fevereiro, para R$ 5,08 , na semana passada. É uma alta de 0,19%. Foi ainda o primeiro aumento depois de duas semanas seguidas de queda na bomba.

Segundo a ANP, o preço mais alto da gasolina na semana passada foi verificada na Bahia, cujo litro é vendido a R$ 7.

No caso do diesel, o valor médio nos postos passou de R$ 6,01 para R$ 5,95, abaixo dos R$ 6 pela primeira vez no ano. Foi uma queda de 0,99% e a terceira semana consecutiva de redução nos preços.

O preço do etanol na bomba caiu de R$ 3,80 para R$ 3,79.

Segundo a Petrobras, em anúncio ao mercado nesta terça-feira, o preço da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, uma redução de R$ 0,13 por litro.

Ou seja, queda de 3,92%. Assim, segundo a Abicom, associação que reúne as importadoras de combustíveis, considerando apenas a queda nos preços nas refinarias da Petrobras, o impacto no preço da gasolina na bomba seria de R$ 0,0949.

É preciso levar em conta ainda o valor da reoneração dos impostos federais.

No caso do diesel, disse a estatal, o preço médio de venda nas refinarias passará de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro, uma redução de R$ 0,08 por litro. É um recuo de 1,95%. Na bomba, a redução no preço do diesel pode chegar a R$ 0,0720.

O diesel não sofrerá mudanças na sua carga tributária, já que a MP que reduziu os impostos federais tem validade até o fim do ano.

