Combustíveis Preço da gasolina sobe nos postos pela segunda semana seguida, diz ANP Valor médio por litro no Brasil passou de R$ 5,50 para R$ 5,51

O preço da gasolina voltou a subir pela segunda semana seguida nos postos, de acordo com pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O preço médio do litro da gasolina passou de R$ 5,50, na semana passada, para R$ 5,51 , essa semana. O valor máximo encontrado foi em São Paulo, onde chega a custar R$ 7, 19 por litro.

Já o valor médio do diesel comercializado nos postos teve queda pela décima semana consecutiva. Caiu de R$ 5,78 para R$ 5,76, em média, por litro.

O diesel teve queda no preço anunciada pela Petrobras nas refinarias no mês passado.

Já o etanol registrou alta no preço do litro, de R$ 3,88 para R$ 3,90, no primeiro avanço em um mês.

