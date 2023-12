Preço da gasolina tem queda nos postos nesta semana, diz ANP

A- A+

O preço da gasolina nos postos caiu nesta semana, de acordo com levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O valor médio passou de R$ 5,63 para R$ 5,62. É o menor patamar desde o inicio de agosto. A queda ocorre após subir semana passada, quando houve o primeiro aumento desde o fim de agosto.

O preço do etanol saiu de R$ 3,56 para R$ 3,, de acordo com a ANP. A pesquisa é referente entre os dias 3 e 9 de dezembro.

Já o valor do diesel passou de R$ 6,04 para R$ 6, . É a quarta queda seguida. Ontem, a estatal anunciou redução no preço do diesel para distribuidoras a partir desta sexta-feira. O corte foi de R$ 0,27 por litro, levando o preço nas refinarias para R$ 3,78 por litro. A última vez que a empresa havia mexido no valor do combustível havia sido em outubro, quando elevou seu preço.

O preço dos combustíveis voltou novamente ao radar nas duas últimas semanas após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ter cobrado uma redução nos valores da Petrobras.

Hoje, o preço do barril do petróleo no mercado internacional está abaixo dos US$ 75,85, alta de 2,43%, mas distante do pico de US$ 96 no fim de setembro,

Veja evolução dos preços da gasolina nos postos

6 a 12 de agosto: R$ 5,53

13 a 19 de agosto: R$ 5,65

20 a 26 de agosto: R$ 5,88

27 a 2 de setembro: R$ 5,87

3 a 9 de setembro: R$ 5,86

10 a 16 de setembro: R$ 5,84

17 a 23 de setembro: R$ 5,82

24 a 30 de setembro: R$ 5,80

1 a 7 de outubro: R$ 5,77

8 a 14 de outubro: R$5,76

15 a 21 de outubro: R$ 5,74

22 a 28 de outubro: R$5,69

29 a 4 de novembro: R$5,65

5 a 11 de novembro: R$5,63

12 a 18 de novembro: R$5,63

19 a 25 de novembro: R$ 5,62

26 a 2 de dezembro: R$ 5,63

3 a 9 de dezembro: R$ 5,62

