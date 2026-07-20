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INTERNACIONAL Preço da gasolina volta a subir nos EUA para US$ 4 o galão à medida que guerra se intensifica Além da possível alta nos preços dos alimentos, o impacto político deve refletir nas eleições de meio de mandato nos EUA

Os preços da gasolina nos EUA subiram novamente para uma média de US$ 4 por galão nesta segunda-feira(20), à medida que a guerra no Oriente Médio se prolonga.

De acordo com a federação de clubes automotivos AAA, a média nacional para um galão de gasolina comum agora voltou a US$ 4. O preço médio há um ano era de US$ 3,14 por galão.

O preço é uma média nacional, o que significa que motoristas em alguns estados têm pago bem mais de US$ 4 há algum tempo, enquanto outros pagam menos. Os preços variam entre os estados devido a fatores que vão desde o fornecimento próximo até diferentes taxas de impostos.

Os preços da gasolina ultrapassaram pela primeira vez US$ 4 por galão em média no final de março. Eles caíram abaixo disso em meados de junho e continuaram a cair à medida que os preços do petróleo bruto diminuíram quando os EUA e o Irã chegaram a um acordo provisório. Mesmo assim, o presidente americano, Donald Trump, expressou frustração por os preços da gasolina não estarem caindo tão rapidamente quanto os preços do petróleo.

O custo de vida provavelmente será uma questão chave para os eleitores nas eleições de meio de mandato nos EUA, e preços mais altos de gasolina e petróleo podem ajudar a aumentar o valor de alimentos e outros bens.

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