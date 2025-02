A- A+

BRASIL Preço das carnes fica estável em janeiro, mas filé e contrafilé sobem mais de 20% em um ano Alimentos no domicílio tiveram alta de 1% no primeiro mês do ano. Nos últimos 12 meses, café ficou 50% mais caro e alguns itens tiveram forte alta, confira

A inflação teve em janeiro a menor alta para o mês desde o início do Plano Real, com o IPCA subindo apenas 0,16%, graças principalmente a um alívio nas tarifas de energia. Mas os preços de alimentos continuam em forte alta. A alimentação no domicílio subiu 1%.

O grupo carnes, porém, viu seus preços ficarem praticamente estáveis, com alta de só 0,4%. Desde setembro, os preços das carnes subiam a um ritmo mensal que variava entre 3% e 8%. Mesmo assim, nos últimos 12 meses, o preço do filé-mignon e do contrafilé subiram mais de 20%.





Outros alimentos subiram com força nesse período, como o café, cuja alta supera 50%. Confira abaixo os alimentos que mais encareceram nos últimos 12 meses:

Abacate → +68,77%

Tangerina → +68,56%

Laranja - lima → +59,56%

Café moído → +50,35%

Abobrinha → +47,47%

Peixe - peroá → +36,66%

Laranja - pera → +34,52%

Alho → +31,93%

Limão → +30,48%

Pá (corte bovino) → +27,29%

Acém → +25,98%

Patinho → +25,28%

Óleo de soja → +24,55%

Lagarto comum → +23,21%

Filé-mignon → +22,46%

Peito (bovino) → +21,98%

Costela → +21,78%

Contrafilé → +20,61%

Alcatra → +20,49%

Músculo → +19,86%

Chã de dentro → +19,61%

Carne de porco → +18,92%

Açaí (emulsão) → +18,76%

Capa de filé → +18,48%

Azeite de oliva → +17,24%

Leite longa vida → +16,19%

Lagarto redondo → +15,88%

Açúcar demerara → +15,38%

Chocolate em barra e bombom → +14,31%

