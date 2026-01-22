A- A+

alimentos Preço das hortaliças analisadas no atacado sobe em dezembro, mostra Conab via Prohort A batata apresentou a maior elevação, com alta de 23,50% na média ponderada nacional

Todas as hortaliças analisadas no atacado em dezembro apresentaram aumento nos preços médios das 11 principais Centrais de Abastecimento (Ceasas) do País, mostra o primeiro Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira, 22.

A pesquisa da Conab considera as cinco hortaliças (batata, cenoura, cebola, tomate e alface) e as cinco frutas (laranja, banana, mamão, maçã e melancia) com maior representatividade na comercialização nas principais Ceasas do País e que registram maior destaque no cálculo do índice de inflação oficial (IPCA).

A batata apresentou a maior elevação, com alta de 23,50% na média ponderada nacional, reflexo da redução da oferta causada pelas chuvas nas regiões produtoras, que dificultaram a colheita. Em algumas Ceasas, como na de Rio Branco (AC) e no Rio de Janeiro (RJ), os preços em dezembro subiram cerca de 30% em comparação com novembro de 2025.

A cebola manteve a trajetória de alta iniciada em outubro, com aumentos expressivos em mercados mais distantes das áreas produtoras do Sul, responsáveis pela maior parte do abastecimento nacional no período. Em Rio Branco e Recife (PE), por exemplo, os preços apresentaram variação positiva superior a 50% em dezembro do ano passado.

O tomate também registrou aumento relevante, de 15,06%, interrompendo a tendência de queda observada ao longo de grande parte de 2025. A alta esteve associada à transição entre safras e às oscilações típicas da oferta do produto, com variações significativas entre as Ceasas, como em Rio Branco (+51,76%) e Recife (+53,17%) no último mês do ano.

A cenoura demonstrou alta moderada nos preços médios, com acréscimo médio de 7,21%, mesmo com aumento da comercialização.

A alface registrou elevação contida de 3,49% nas cotações, influenciadas pela maior demanda associada às temperaturas elevadas e pelos impactos climáticos sobre a qualidade das folhosas.

Frutas

Os preços da laranja e da maçã ficaram praticamente estáveis em dezembro de 2025, na média, segundo o Boletim Prohort. O preço médio da laranja apresentou uma leve variação negativa de -0,68% A queda nos valores foi mais acentuada em praças como Rio Branco (-35,08%) e Goiânia (GO) (-12,78%), em um cenário de maior oferta do produto nos mercados atacadistas.

Já no caso da maçã, a variação positiva foi sutil, de +0,64%, em um contexto de maior oferta paulista, demanda mais fraca e estoques da safra 2024/25 em fase final.

As demais frutas analisadas no Boletim Prohort não tiveram o mesmo movimento de estabilidade de valores e registraram aumento nos preços médios em dezembro do ano passado, segundo a Conab. A banana apresentou alta de 4,02% nas cotações das variedades nanica e prata provenientes das regiões Nordeste e Sudeste, influenciada pela menor oferta típica do período e pela melhora na qualidade do produto.

O mamão apresentou alta de preços, de 15,87%, provocada pela menor disponibilidade de frutas com padrão superior de qualidade nas principais regiões produtoras.

A melancia registrou acréscimo médio de valor de 25,19%, mesmo com maior volume comercializado, sustentados pela boa qualidade das frutas e pelas temperaturas mais elevadas, que contribuíram para o aumento da demanda na primeira quinzena do mês.

Exportação de frutas

O Boletim destaca o desempenho positivo das exportações brasileiras de frutas em 2025. No acumulado do ano, o país exportou cerca de 1,31 milhão de toneladas, crescimento de aproximadamente 20% em comparação com 2024, com faturamento de US$ 1,56 bilhão. As vendas externas se concentraram principalmente nos mercados europeu e asiático, com aumento do volume embarcado de produtos como manga, melão, melancia, banana e mamão.





