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Aviação Preço das passagens aéreas sobe 14,5% em agosto Tíquete médio chegou a R$ 776,87 no mês passado, segundo dados da Anac

O preço médio das passagens aéreas subiu para R$ 776,87 em agosto, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgados nesta terça-feira. Em relação ao mesmo período do ano passado, a tarifa teve alta de 14,5%, considerando a inflação.

O preço do do querosene de aviação (QAV) ficou em R$ 4,98 por litro, aumento de 31,8% em relação a agosto de 2025.

Bilhetes acima de R$ 1,5 mil

Por faixa tarifária, 34,8% dos assentos comercializados no mês ficou abaixo de R$ 500, sendo que 9,2% dos assentos foram vendidos por mais de R$ 1,5 mil.

A metodologia da Anac para o cálculo das tarifas médias engloba todos os bilhetes aéreos adquiridos em agosto pelos passageiros domésticos, rota a rota. Não inclui taxas adicionais, como serviços adquiridos à parte (franquia de bagagem, marcação de assentos, entre outros) e taxas de embarque.

São excluídos do cálculo passagens adquiridas com milhagem, com tarifas corporativas e aquelas comercializadas para funcionários das empresas aéreas.

Para minimizar os efeitos da guerra para os usuários, o governo anunciou, em abril, um pacote de medidas para o setor aéreo, como isenção das contribuições para Pis/Cofins, linhas de crédito para capital de giro e investimentos, além da suspensão temporária do recolhimento de tarifas de navegação aérea para o Comando da Aeronáutica, que controlava o tráfego aéreo.

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