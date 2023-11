A- A+

CALOR Preço de ar-condicionado tem a maior alta em 3 anos; veja como escolher Custo do aparelho subiu 6,09% em outubro. Modelo split é econômico e silencioso, mas modelo ideal depende do ambiente e das possibilidades de instalação

O ar-condicionado pode ser um grande aliado do brasileiro em meio à onda de calor que assola o país. Mas o consumidor que decidir comprar um novo aparelho agora pode se assustar com os preços. O custo do ar-condicionado subiu 6,09% de setembro para outubro e registrou a maior alta em três anos.

A alta no período só é inferior à observada em outubro de 2020, quando os preços subiram 10,54% no intervalo de um mês, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo IBGE.



Com o item pesando mais bolso, o consumidor deve botar na balança questões como o custo do aparelho e a economia de energia a longo prazo. Para isso, Globo ouviu especialistas para tirar as principais dúvidas. Veja a seguir como escolher o ar-condicionado ideal:

Ar-condicionado Split

Conhecido como um aparelho mais econômico e silencioso, o split tem duas partes separadas, uma que fica dentro de casa (o evaporador) e outra fora (condensador). Ainda que seja muito procurado, esse modelo demanda gasto maior com instalação, além de custar mais que outras opções.

E o preço? O split custa entre R$ 1.400 e R$ 2.400, variando de acordo com a potência. Os aparelhos de 9.000 BTUs, por exemplo, são mais baratos que os de 20.000 BTUs. Os modelos com a tecnologia inverter são os mais caros. Os preços também podem mudar de acordo com a marca e com a classificação Procel (selo de eficiência energética).



Ar-condicionado de janela

O modelo mais tradicional, que pode ser instalado em janelas ou cavidades na parede, ainda é uma opção melhor em muitos casos.

Qual é o preço? Varia entre R$ 1.200 e R$ 1.800, sendo que os mais baratos costumam ter a potência de 7.500 BTUs, enquanto os mais caros têm 10.000 BTUs.

Ar-condicionado portátil

Muito criticados por não serem tão eficientes em abaixar a temperatura do ambiente, os aparelhos de ar-condicionado portáteis podem valer a pena por serem de fácil instalação. O modelo já é preparado para ser ligado normalmente na tomada, mas é necessário garantir que o disjuntor ao qual a tomada está ligada suporte o ar-condicionado e outros equipamentos ligados ao circuito, pra não gerar sobrecarga e riscos para o local.

E o preço? Esse modelo possui os preços mais altos em comparação com os outros, variando entre R$ 1.800 e R$ 2.900.

Dicas para uso do ar-condicionado:

Mantenha o filtro sempre limpo e o termostato regulado;

Mantenha portas e janelas bem fechadas;

Feche as cortinas pra não ter incidência de sol dentro do ambiente;

Proteja da exposição ao sol a parte externa do ar-condicionado;

Não bloqueie a grade de ventilação do aparelho;

Instale o aparelho sempre no alto, já que a tendência é o ar quente subir e o ar frio descer;

Não use em temperatura muito baixa, mantendo sempre entre 20º e 24º;

