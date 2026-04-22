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MERCADO Preço de gasolina e diesel cai nos postos, mas gás de botijão tem 5ª alta seguida, diz ANP Pesquisa é referente aos valores verificados entre os dias 12 e 18 de abril, mas desde início da guerra no Irã combustíveis acumulam alta de até 21,23%

Os preços da gasolina e do diesel caíram pela segunda semana seguida nos postos enquanto o valor do gás de botijão teve alta pela quinta semana consecutiva, de acordo com a pesquisa de preços da Agência Nacional do Petróleo ( ANP) referente aos valores verificados entre os dias 12 e 18 de abril.

O valor do GLP (o gás de botijão de 13 quilos) passou de R$ 112,42 para R$ 114,39 na semana passada, alta de 1,75%. Desde o início da guerra, o preço acumula avanço de 4,11%.

Já o preço médio da gasolina caiu 0,30%, de R$ 6,77 para R$ 6,75 nas duas últimas semanas. Porém, desde o início do conflito no Irã, a gasolina acumula avanço de 7,48% por litro.

O preço médio do litro do diesel baixou 1,62%, de R$ 7,43 para R$ 7,31 entre as duas últimas semanas, mas acumula alta de 21,23% desde o fim de fevereiro.

Os preços da Gasolina nos postos:

22/02 a 28/02: R$ 6,28

01/03 a 07/03: R$ 6,30

08/03 a 14/03: R$ 6,46

15/03 a 21/03: R$ 6,65

22/03 a 28/03: R$ 6,78

29/03 a 04/04: R$ 6,78

05/04 a 11/04: R$ 6,77

12/04 a 18/04: R$ 6,75

A guerra no Irã provocou uma forte alta nos preços internacionais do petróleo, aumentando os custos dos combustíveis como diesel e gasolina.

Para evitar riscos à inflação, o governo brasileiro reduziu tributos federais (PIS/Cofins) no diesel e implementou subsídios para suavizar o aumento das cotações e minimizar o impacto no caixa da Petrobras. Além disso, intensificou a fiscalização e a pressão sobre os postos de combustíveis para evitar aumentos nas bombas.

Os preços do diesel nos postos:

22/02 a 28/02: R$ 6,03

01/03 a 07/03: R$ 6,08

08/03 a 14//03: R$ 6,80

15/03 a 21/03: R$ 7,26

22/03 a 28/03: R$ 7,45

29/03 a 04/04: R$ 7,45

05/04 a 11/04: R$ 7,43

12/04 a 18/04 R$ 7,31

Em caminho inverso, o preço do GLP está em movimento de alta. O segmento foi alvo de uma polêmica há poucas semanas, quando a Petrobras realizou um leilão com preços acima da tabela de referência. Diante da repercussão, o governo pediu a suspensão do processo. O episódio acabou provocando uma crise interna na companhia e resultou na saída de um diretor ligado à área de gás.

Os preços do GLP (de 13 quilos):

22/02 a 28/02: R$ 109,87

01/03 a 07/03: R$ 110,06

08/03 a 14/03: R$ 109,89

15/03 a 21/03: R$ 109,91

22/03 a 28/03: R$ 110,18

29/03 a 04/04: R$ 110,52

05/04 a 11/04: R$ 112,42

12/04 a 18/04: R$ 114,39

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