A- A+

Imóveis Preço de imóveis em Balneário Camboriú salta 21% no ano, e cidade tem o m² mais mais caro do pa Itapema (SC) e Vitória (ES) completam pódio dos municípios com imóveis mais caros, segundo levantamento da Fipe Zap+. Veja o ranking completo

O preço de venda de imóveis na cidade catarinense de Balneário Camboriú, famosa pelos arranha-céus, já subiu 21,27% em 2023, segundo dados do FipeZap+, que consideram os sete primeiros meses do ano. Com o salto, a cidade continua no topo do ranking do metro quadrado mais caro do país: R$ 12.335. Não por acaso, a cidade é conhecida como a Dubai brasileira.

Completam o pódio Itapema, também em Santa Catarina, e Vitória, no Espírito Santo. O metro quadrado nelas custa, respectivamente, R$ 11.717 e R$ 10.549.

A maior cidade do Brasil, São Paulo, aparece na quarta posição — R$ 10.483 o metro quadrado —, enquanto o Rio de Janeiro, famoso por ser um dos cartões postais do paísl, está mais abaixo, na sétima posição, com valor de R$ 10.549.

Cidades com m² mais caro do Brasil:

Balneário Camboriú (SC) - R$12.335

Itapema (SC) - R$ 11.717

Vitória (ES) - R$ 10.549

São Paulo (SP) - R$ 10.483

Florianópolis (SC) - R$ 10.313

Itajaí (SC) - R$ 10.106

Rio de Janeiro (RJ) - R$ 9.926

Barueri (SP) - R$ 9.105

Curitiba (PR) - R$ 8.859

Brasília (DF) - R$ 8.548

Veja também

BANCO CENTRAL Rotativo: Solução para diminuir o juro deve ter menor impacto possível no consumo, diz Campos Neto