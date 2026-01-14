A- A+

remédios Preço de medicamentos para hospitais cai 0,63% em 2025, aponta IPM-H Foi a segunda vez em que o indicador registrou queda em base anual desde 2015, quando começa a série histórica do IPM-H

Os preços de medicamentos para hospitais caíram 0,01% em dezembro ante novembro e fecharam 2025 em baixa de 0,63%, segundo o Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais (IPM-H), elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com dados transacionais da Bionexo.

Foi a segunda vez em que o indicador registrou queda em base anual desde 2015, quando começa a série histórica do IPM-H. Antes disso, o índice havia recuado em 2023 (-7,08%), no período de acomodação pós-pandemia.

"O resultado anual negativo do IPM-H indica um movimento mais amplo de ajuste nos preços dos medicamentos hospitalares, com retrações observadas em diversos grupos terapêuticos. Esse comportamento, quando analisado em série histórica, sugere uma acomodação estrutural dos preços após os choques excepcionais registrados no período pandêmico", disse Bruno Oliva, economista e pesquisador da Fipe.

Entre os grupos terapêuticos, as maiores quedas acumuladas no ano foram observadas em sistema musculoesquelético (-8,82%), aparelho digestivo e metabolismo (-5,98%), sangue e órgãos hematopoiéticos (-5,44%) e anti-infecciosos gerais para uso sistêmico (-4,62%).

Entre as altas, os destaques foram medicamentos imunoterápicos, vacinas e antialérgicos (+5,84%), aparelho geniturinário (+3,49%) e preparados hormonais (+2,01%).



