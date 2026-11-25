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O aluguel por metro quadrado anunciado no Recife subiu 10,3% entre janeiro e outubro de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025, puxado pelo avanço em 19 bairros, aponta levantamento da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para o setor imobiliário. Na capital, o preço médio por metro quadrado da locação passou de R$ 59,87/m² para R$ 66,05/m² no período.

O levantamento usa dados de anúncios de imóveis para alugar (apartamentos e casas) em portais imobiliários na cidade do Recife. De acordo com o estudo, o aluguel médio por imóvel subiu menos, 6,2%, para R$ 4.148, porque os imóveis anunciados ficaram menores. A área média recuou 6,3%, de 72 m² para 67 m².



Em 12 dos 21 bairros analisados, que concentram 86% dos anúncios de aluguel da cidade, o preço médio do metro quadrado subiu 10% ou mais. Em cinco, a alta passou de 20%. São eles: Monteiro (+40,5%, para R$ 61,49/m²), Boa Vista (+37,2%, para R$ 61,73/m²), Torre (+28,1%, para R$ 62,59/m²), Espinheiro (+27,1%, para R$ 58,25/m²) e Graças (+26,3%, para R$ 69,21/m²).



Dois bairros tiveram queda: Imbiribeira, onde o metro quadrado anunciado recuou 9,4%, para R$ 49,56/m², e Cordeiro, com recuo de 2,8%, para R$ 23,48/m². Os maiores valores por metro quadrado estão em São José (R$ 113,85), Ilha do Leite (R$ 94,15) e Parnamirim (R$ 92,01).Os bairros mais baratos tiveram as maiores altas. Divididos em quatro grupos pelo valor do metro quadrado em 2025, o grupo dos mais baratos subiu 27,1%, para R$ 52,67/m², e o dos mais caros, 8,2%, para R$ 70,22/m².

Os bairros mais baratos tiveram as maiores altas. Divididos em quatro grupos pelo valor do metro quadrado em 2025, o grupo dos mais baratos subiu 27,1%, para R$ 52,67/m², e o dos mais caros, 8,2%, para R$ 70,22/m².



Diferença

A distância entre os valores praticados em Boa Viagem e o restante da cidade cresceu ao longo do ano. Em Boa Viagem, a alta ficou entre 7,0% e 8,5% nos três períodos analisados. Nos demais bairros, passou de 9,6% em janeiro e fevereiro para 13,3% de abril a junho e 17,7% de julho a outubro, sempre na comparação com o mesmo período de 2025.



“No Recife, o aluguel por metro quadrado subiu em quase todos os bairros, mas não na mesma intensidade. Boa Viagem, onde está a maior parte da oferta, subiu menos, e a alta foi mais forte e ganhou ritmo nos demais bairros, principalmente nos mais baratos. O valor total do aluguel subiu menos que o metro quadrado, porque o imóvel anunciado ficou menor”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.



Os dados foram tabulados pela Loft com base em anúncios de imóveis para alugar em portais imobiliários, com a remoção de anúncios duplicados. Só entraram no levantamento bairros com ao menos 200 anúncios por mês. Os bairros considerados concentram 86% dos anúncios de aluguel da cidade.



Metodologia

O levantamento usa dados de anúncios de imóveis para alugar (apartamentos e casas) em portais imobiliários na cidade do Recife, comparando janeiro a outubro de 2026 com o mesmo período de 2025, com os mesmos bairros e os mesmos meses nos dois anos.



A Loft explica que as médias são ponderadas pelo número de anúncios e os valores são os informados neles, que podem diferir dos efetivamente cobrados nos contratos e não foram ajustados pela inflação.



A Loft remove anúncios duplicados, de modo que um mesmo imóvel anunciado mais de uma vez entra uma única vez na base. Para ser incluído na comparação, cada bairro precisou ter ao menos 200 anúncios por mês.

Foram desconsiderados bairros com oscilações atípicas no valor mensal ou com mudança superior a 30% no tamanho médio dos imóveis anunciados, por inconsistência dos dados.



A empresa também pondera que os resultados são médias e podem ser influenciados por mudanças no conjunto de imóveis anunciados entre os períodos. Como o tamanho médio dos imóveis anunciados diminuiu, parte da alta do valor por metro quadrado reflete a maior presença de imóveis menores, que costumam ter valor por metro quadrado mais alto.



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