aluguéis Preço do aluguel volta a subir e alta já chega a 16,16% este ano; confira posição do Recife Em setembro, aumento médio foi de 0,96% nas 25 cidades pesquisadas no Índice FipeZAP

O preço do aluguel voltou a subir em setembro. O Índice FipeZAP, que mede a variação em 25 cidades do país, registrou alta de 0,96%. Ainda que o aumento tenha ficado ligeiramente abaixo do registrado em agosto – quando a alta foi de 1,33% - no ano de 2023 os reajustes no aluguel já chegam a 16,16%.

Ou seja, até setembro, o preço já subiu praticamente o mesmo que durante todo o ano passado, quando a alta foi de 16,55%.

Em Florianópolis e Goiânia, a alta chega a quase 30%.

Veja, abaixo, as cidades onde o preço do aluguel mais subiu este ano:

Florianópolis: 29,35%

Goiânia: 25,77%

Fortaleza: 18,67%

Rio de Janeiro: 17,02%

Curitiba: 15,83%

Belo Horizonte: 12,66%

São Paulo: 11,24%

Brasília: 10,81%

Porto Alegre: 10,63%

Recife: 8,97%

Salvador: 8,93%

