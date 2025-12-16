A- A+

MERCADO Preço do barril de petróleo dos EUA cai abaixo de U$55 pela primeira vez desde 2021

O preço do barril de petróleo de referência dos Estados Unidos caiu nesta terça-feira (16) ao nível mais baixo em quase cinco anos, diante do avanço das negociações sobre a guerra na Ucrânia e das perspectivas de maior oferta.

Por volta das 13h00 no horário de Brasília, o barril do West Texas Intermediate, para entrega em janeiro, recuava 2,64%, a 55,32 dólares (301 reais), depois de ter caído até 54,98 dólares (299 reais), um patamar inédito desde fevereiro de 2021.

Seu equivalente europeu, o preço do barril do Brent do Mar do Norte, para entrega em fevereiro, caiu 2,53%, a 59,03 dólares (cerca de 320 reais), depois de ter recuado na terça-feira abaixo de 60 dólares (cerca de 325 reais) pela primeira vez desde maio.

O mercado ficou animado com as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse na segunda-feira que "agora estamos mais perto do que nunca" de um acordo que acabe com o conflito na Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também celebrou na segunda-feira os "avanços" nas negociações com os Estados Unidos para encerrar a guerra.

"Os avanços nas negociações de paz reduzem o prêmio de risco geopolítico" que até agora sustentava os preços do petróleo, destacam os analistas do DNB.

O fim do conflito, quase quatro anos após o início da invasão em fevereiro de 2022, teria como consequência um alívio das sanções contra o petróleo russo.

