VEJA IMPACTO PARA O CONSUMIDOR Preço do chocolate enfrenta montanha-russa com especulação financeira e safra abaixo do previsto Marcas que usam mais cacau puro devem ser as mais afetadas

Uma safra fracassada, seguida por uma onda de especulação financeira, colocou os preços do cacau em uma montanha-russa este ano, abalando um setor que depende de safras e mão de obra baratas.

Normalmente, não é assim que as coisas acontecem no mercado de cacau. Durante a maior parte da última década, o preço do cacau em um importante benchmark global oscilou em torno de US$ 2.500 por tonelada. No ano passado, após colheitas ruins na África Ocidental, o preço começou a subir, chegando a US$ 4.200 por tonelada em dezembro, um patamar que não era ultrapassado desde a década de 1970.

Em seguida, os especuladores financeiros começaram a se acumular, apostando que os preços subiriam ainda mais. Eles elevaram o preço para mais de US$ 6.000 por tonelada em fevereiro, US$ 9.000 por tonelada em março e US$ 11.000 por tonelada em meados de abril.

Desde então, o preço tem oscilado bastante, caindo quase 30% em apenas duas semanas antes de subir novamente. Na quinta-feira, o preço era de US$ 8.700 por tonelada.

Grandes empresas de alimentos têm aumentado os preços e alertam que terão que continuar a fazê-lo se o cacau não se estabilizar. As empresas que usam cacau mais puro - em vez de óleo de palma e outros enchimentos que entram em muitas barras de chocolate - serão as mais afetadas.

Uma combinação de poucas chuvas, doenças nas plantas e árvores envelhecidas levou a uma safra decepcionante na Costa do Marfim e em Gana em 2023. Os dois países produzem cerca de dois terços do cacau do mundo, portanto, a escassez atingiu em cheio o mercado global.

E continua: A Organização Internacional do Cacau previu recentemente que a produção global ficará abaixo da demanda em 374.000 toneladas nesta temporada, que termina em setembro, após um déficit de 74.000 toneladas no ano passado.



Não há uma solução rápida para isso. Os cacaueiros levam anos para produzir frutos, o que dá aos agricultores pouco incentivo para plantar mais, pois eles não sabem qual será o preço da safra quando derem frutos. Alguns podem preferir usar mais de suas terras para cultivar borracha ou minerar ouro.

Porém, embora o déficit de produção tenha sustentado os ganhos iniciais de preço, a especulação dos investidores, incluindo os fundos de hedge, levou as coisas a outro nível.

Apesar de os preços tenham caído em relação ao ponto mais alto, é provável que permaneçam elevados por algum tempo, disse Paul Joules, analista do Rabobank, "devido aos problemas sistêmicos que levarão algum tempo para serem resolvidos".

