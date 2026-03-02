A- A+

Economia Preço do chocolate não dá trégua, e Páscoa deve ser dos "ovinhos" e dos sabores alternativos Indústria e confeiteiros apostam em novos sabores para fisgar clientes

Os preços do cacau até deram uma trégua no mercado internacional este ano, mas os consumidores podem se preparar para um chocolate ainda mais caro na Páscoa de 2026.



Depois de bater um recorde histórico de US$ 12 mil por tonelada em dezembro de 2024, a cotação do cacau recuou para o patamar de US$ 8 mil nos últimos meses, um patamar que segue bem superior à média histórica de US$ 3 mil.

E, mesmo assim, esse alívio recente, segundo especialistas, só vai se refletir nos preços da Páscoa de 2027, já que a indústria compra seus insumos com grande antecedência.

A estratégia de indústria e confeiteiros tem sido então inovar nos sabores e apostar em novos formatos para tentar fisgar o consumidor. Não será tarefa fácil: no ano passado, em meio à alta nos preços, foram produzidos 45 milhões de ovos de Páscoa no Brasil, ou 12 milhões a menos do que em 2024, segundo dados da Abicab, associação do setor. A Abicab destaca que, além do cacau, outros custos, como a variação do dólar e a logística para armazenar e transportar produto tão perecível, influenciaram.

Alta de 5% no preço final

Este cenário ditou o comportamento do consumidor:

— Eu ousaria dizer que o mundo é feito de ovinhos e de coelhinhos. As pessoas não param de comprar porque está caro, o que a gente vem percebendo é uma preferência por ovos menores, então eu mantenho minha marca favorita mas compro um tamanho menor — afirma Roberto Kanter, professor de MBA em Gestão Comercial da FGV, que prevê uma alta entre 5% e 10% nos preços dos ovos de Páscoa este ano.





O vice-presidente de Negócios da Cacau Show, Dani Roque, explica que o planejamento de Páscoa começa com 17 meses de antecedência. A empresa projeta um aumento médio de 4% nos preços da Páscoa de 2026, citando uma alta sem precedentes no custo do cacau. A marca vai oferecer produtos entre R$9,99 até R$199,99 e terá lançamentos para este ano como o Ovo Dreams Merengue de Morango, feito com chocolate ao leite e branco com recheio de suspiro e geleia de morango. E o Chef Gold Speculoos, que é um chocolate branco caramelizado e ao leite com biscoito belga e recheio de doce de leite.

Para o professor da FGV, o preço do cacau é apenas um dos fatores que compõem o valor final do produto.

‘Produtos saborizados’

Pesquisa realizada pela Harald, marca de chocolates e coberturas voltada ao mercado profissional, mostrou que o custo dos insumos é a maior preocupação do setor. A Páscoa representa até 40% da renda anual dos confeiteiros e já supera o Natal para mais de 65% deles.

— Percebemos uma diversificação maior de portfólio e um olhar mais estratégico para o custo-benefício de cada produto — afirma Jonatas Fróes, gerente de Comunicação e Marketing da empresa, acrescentando que a própria marca também se adaptou:

— Investimos em produtos saborizados que reduzem a dependência exclusiva do chocolate tradicional e permitem diversificar os cardápios.

Thaise Silva de Mello, que é confeiteira desde 2017, conta que a alta de preços afetou as vendas no ano passado. E não viu trégua em 2026:

— Espero que seja um ano de muitas vendas, mas é um momento difícil por causa do valor do chocolate. Os produtos têm aumentado bastante do ano passado para cá. Não só no chocolate nobre que é o que tem mais cacau, mas também o chocolate em pó, muitos outros produtos derivados do cacau e as embalagens também— afirma a confeiteira, que ajustou o tamanho de alguns itens para manter um preço que considera justo para os clientes.

No varejo, a aposta será em marcas que remetem à nostalgia dos consumidores ou em clássicos da garotada. A Kopenhagen investe no lançamento dos ovos com as Fofoletes e a boneca Cerejinha, brinquedos que foram clássicos dos anos 1980. E também temáticos, como o ovo das séries Wandinha e Emily em Paris.

A Brasil Cacau, que faz parte do mesmo grupo, terá parcerias infantis como a Turma da Mônica.

