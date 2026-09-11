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INFLAÇÃO Preço do cigarro dispara e conta de luz recua: veja o que mais subiu e o que mais caiu no IPCA Cigarro salta 19,59%, e energia elétrica residencial cai 7,63%. No mês, índice ficou negativo, na maior deflação em quatro anos

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice oficial de inflação, recuou 0,32% em agosto, informou nesta sexta-feira o IBGE. Foi a maior deflação desde 2022. Neste ano, o que mais puxou para baixo foram a conta de luz e os alimentos. Por outro lado, cigarro foi o item que teve a maior alta.

Veja abaixo o que mais caiu e o que mais subiu em agosto de 2026:

Maiores quedas em agosto

Isoladamente, item por item, as maiores contribuições negativas na variação agregada do IPCA de agosto foram:

Energia elétrica residencial, -7,63%, com impacto de-0,33 ponto percentual (p.p.)

Passagem aérea, -13,17%, com impacto de -0,11 p.p.

Batata-inglesa, -19,89%, com impacto de -0,05 p.p.

Tomate, -10,94%, com impacto de -0,03 p.p.

Gasolina, -0,59%, com impacto de -0,03 p.p.

Maiores altas em agosto

Na outra ponta, as maiores contribuições positivas na variação agregada do IPCA de agosto foram:

Cigarro, 19,59%, com impacto de 0,11 p.p.

Conserto de automóvel, 1,35%, com 0,02 p.p.

Carnes, 0,61%, com impacto de 0,02 p.p.

Empregado doméstico, 0,56%, com impacto de 0,02 p.p.

Cursos regulares, 0,52%, com impacto de 0,02 p.p.

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