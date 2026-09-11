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INFLAÇÃO

Preço do cigarro dispara e conta de luz recua: veja o que mais subiu e o que mais caiu no IPCA

Cigarro salta 19,59%, e energia elétrica residencial cai 7,63%. No mês, índice ficou negativo, na maior deflação em quatro anos

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Preço do cigarro dispara em agostoPreço do cigarro dispara em agosto - Foto: Freepik

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice oficial de inflação, recuou 0,32% em agosto, informou nesta sexta-feira o IBGE. Foi a maior deflação desde 2022. Neste ano, o que mais puxou para baixo foram a conta de luz e os alimentos. Por outro lado, cigarro foi o item que teve a maior alta.

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Veja abaixo o que mais caiu e o que mais subiu em agosto de 2026:

Maiores quedas em agosto
Isoladamente, item por item, as maiores contribuições negativas na variação agregada do IPCA de agosto foram:

Maiores altas em agosto
Na outra ponta, as maiores contribuições positivas na variação agregada do IPCA de agosto foram:

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