Preço do diesel bate recorde nos EUA em meio à guerra com o Irã
O recorde anterior havia sido registrado em 2022, como consequência da invasão russa da Ucrânia
O diesel, combustível usado por caminhões e tratores nos Estados Unidos, atingiu um preço recorde nesta sexta-feira (4), em meio à escalada do conflito com o Irã.
O galão americano de diesel (3,7 litros) chegou a US$ 5,85 (R$ 29,80), segundo dados de referência da associação automobilística americana.
O recorde anterior havia sido registrado em 2022, como consequência da invasão russa da Ucrânia.
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Os preços da energia dispararam desde que Estados Unidos e Israel atacaram o Irã em 28 de fevereiro. Teerã respondeu, entre outras medidas, com um bloqueio do Estreito de Ormuz, rota marítima fundamental para o transporte de petróleo e outros hidrocarbonetos.
O preço da gasolina comum também voltou a subir recentemente nos Estados Unidos e chegou a uma média de US$ 4,15 (R$ 21,15) por galão, embora permaneça abaixo do recorde de US$ 5,05 (R$ 25,70), também registrado em 2022, segundo a associação.
A guerra no Oriente Médio aumentou a pressão sobre o governo americano a poucos meses das eleições de meio de mandato de novembro.
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