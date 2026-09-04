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COMBUSTÍVEIS Preço do diesel bate recorde nos EUA em meio à guerra com o Irã O recorde anterior havia sido registrado em 2022, como consequência da invasão russa da Ucrânia

O diesel, combustível usado por caminhões e tratores nos Estados Unidos, atingiu um preço recorde nesta sexta-feira (4), em meio à escalada do conflito com o Irã.

O galão americano de diesel (3,7 litros) chegou a US$ 5,85 (R$ 29,80), segundo dados de referência da associação automobilística americana.

O recorde anterior havia sido registrado em 2022, como consequência da invasão russa da Ucrânia.

Os preços da energia dispararam desde que Estados Unidos e Israel atacaram o Irã em 28 de fevereiro. Teerã respondeu, entre outras medidas, com um bloqueio do Estreito de Ormuz, rota marítima fundamental para o transporte de petróleo e outros hidrocarbonetos.

O preço da gasolina comum também voltou a subir recentemente nos Estados Unidos e chegou a uma média de US$ 4,15 (R$ 21,15) por galão, embora permaneça abaixo do recorde de US$ 5,05 (R$ 25,70), também registrado em 2022, segundo a associação.

A guerra no Oriente Médio aumentou a pressão sobre o governo americano a poucos meses das eleições de meio de mandato de novembro.

A melhora do poder de compra foi uma das principais promessas da campanha do presidente Donald Trump em 2024.

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