Preço do diesel e do GLP ficam estáveis de 5 a 11 de maio; gasolina sobe 0,5%, aponta ANP

Os preços do diesel e do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 kg (gás de cozinha) ficaram estáveis na semana de 5 a 11 de maio, comparado à semana anterior, segundo o levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Já a gasolina apresentou leve alta, de 0,5%.

O preço médio do litro da gasolina no País ficou em R$ 5,87 no período. O preço do diesel ficou em média em R$ 5,96, como na semana anterior, e o gás de cozinha teve oscilação de 0,06%, de R$ 101,77 para R$ 101,84 de uma semana para outra.

