Preço do diesel sobe pela sétima semana seguida nas bombas, diz ANP

A- A+

O preço do diesel nos postos avançou pela sétima semana seguida, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Passou de R$ 6,05 para R$ 6,10. É o maior patamar desde fevereiro deste ano.

Já o valor da gasolina na bomba caiu pela terceira semana seguida, diz a ANP. O valor médio caiu de R$ 5,86 para R$ 5,84. O etanol caiu novamente essa semana, de R$ 3,66 para R$ 3,64.

A alta do diesel era esperada por especialistas. Há duas semanas, o valor do diesel aumentou com a reoneração do PIS/Cofins, que estava zerado e passou a ser de R$ 0,11 por litro.

A queda ocorreu com a MP 1175, com a redução dos impostos sobre a compra de veículos. Em outubro, deve ocorrer uma nova alta no imposto, com mais R$ 0,13 por litro.

Em outubro, haverá uma nova alta no diesel por conta de outra parte da reoneração do diesel.

Veja também

Restrições UE suspende restrições à importação de cereais ucranianos