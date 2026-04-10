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gás Preço do gás de botijão tem alta de 2,32% desde o início da guerra no Irã, diz ANP Valor médio da gasolina e do diesel caiu pela primeira vez nos postos desde o início do conflito

Os preços do gás de botijão de 13 quilos subiram no Brasil desde o início da guerra do Irã. De acordo com o levantamento de preço da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio passou de R$ 109,87, na semana de 22 a 28 de fevereiro, para R$ 112,42, na semana que acaba amanhã. É um avanço acumulado de 2,32%

Em relação à última semana, o avanço foi de 1,71%, quando o preço médio no Brasil subiu de R$ 110,52 para R$ 112,42. O preço do gás de botijão causou um atrito entre a Petrobras e o governo nessa última semana.

Segundo a ANP, o valor médio do litro da gasolina vendida nos postos caiu pela primeira vez desde o início do conflito. O preço passou de R$ 6,78, na última semana, quando havia apresentado estabilidade, para R$ 6,77.

O mesmo ocorreu com o diesel, que caiu de R$ 7,45 para R$ 7,43 nessas duas últimas semanas.

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